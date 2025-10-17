Столична община кандидатства за изграждане на канализация в 8 района

Планът е до май 2029 година 31 000 жители да бъдат свързани с канализацията, а паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи

Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лева

„Столичната община внесе проектно предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с което кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г“. Това съобщи заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов. Това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21. век.

С реконструкциите ще се постигне и по-високо качество на водоснабдяването – паралелно с осигуряването на канализация ще бъдат подменени старите, амортизирани водопреносни тръби. Очаква се с реализирането на проекта да се увеличи свързаността към канализационната система на около 31 000 жители на Столичната община.

Инвестициите ще обхванат квартали и населени места в осем района на столицата:

• „Панчарево“ – с. Герман;

• „Искър“ – кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“;

• „Надежда“ – кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“;

• „Връбница“ – кв. „Модерно предградие“;

• „Витоша“ – кв. „Симеоново“;

• „Овча купел“;

• гр. Нови Искър;

• Банкя – с. Иваняне.

Общата стойност на инвестицията надхвърля 224 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. Съфинансирането от Столичната община ще бъде над 36 млн. лв. и допълнително около 89 млн. лв., свързани с допълнителни дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

„Подготвихме проектните предложения, с които се предвижда да бъдат изградени изключително важни за кварталите и населените места канализационни мрежи“, заяви също зам.-кметът Лютов. „Заедно с изграждането на нова канализация залагаме да бъдат подменени старите водопроводи“, уточни столичният заместник-кмет.

Инвестициите, които Столичната община допълнително ще направи, са цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване.

„Столичната община ще финансира допълнителни дейности по инфраструктурата, за да се възстанови всичко от тротоарите до пътните настилки на цялата улица“, уточни също Никола Лютов.

Проектите, по които ще се работи, са 11 и са част от приетия от Столичния общински съвет Доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета Никола Лютов. За да не се допуска дублиране на обекти, не се предвижда финансиране на проекти от Инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода“.

Срокът на изпълнение на работата върху проекта по Програма „Околна среда“ (2021 – 2027 г.) е до 31 май 2029 г. Предстои за всички обекти (с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв. “Симеоново“, където има сключен договор) да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.

