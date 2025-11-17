Столична община и “Въздух за здраве” с практично ръководство до всички учебни заведения преди старта на зимния сезон

Книжката предлага добри практики за чист въздух около училищата и експертни съвети за реакция при влошаване на качеството на въздуха

Преди настъпването на зимния сезон Столична община и инициативата „Въздух за здраве“ разпространиха практическо ръководство, което да подпомогне всички учебни заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата. Практическото ръководство „Чист въздух за децата“ предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, целящи подобряване на качеството на въздуха в и около учебните заведения.

През октомври 2025 г. Столичната община и лекарската мрежа „Въздух за здраве“ стартираха серия от специализирани обучения „Чист въздух за здрави деца“, насочени към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли в столицата. Ключов елемент от тази програма е наръчникът за действие, насочен към педагогическите екипи.

“Със старта на отоплителния сезон, неминуемо се увеличават и количествата на вредни емисии в атмосферния въздух. Сега е особено важно да обърнем повече внимание на грижата за най-уязвимите групи. Ръководството съдържа много ясни и конкретни мерки, които всеки един преподавател би могъл да предприеме, за да се ограничат максимално рисковете за децата”, заяви Надежда Бобчева, зам-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване” в Столичната община.

“Работим активно по разпространението на наръчника, за да стигне там, за където е предвиден и където е най-нужен – в яслите, градините и училищата – местата, на които децата прекарват най-голяма част от времето си.“

Работата с детските заведения и ръководството са част от системните усилия на Столична община за намаляване на негативното влияние от замърсяването на въздуха.

Практическото ръководство „Чист въздух за децата“ предлага точно това, като цели да изгради реален капацитет за информирано решение при всяка прогноза за замърсяване.

Наръчникът съдържа:

• Протоколи за реакция – как да се действа при дни с „високо“ ниво на замърсяване (напр. ФПЧ₁₀), включително препоръка уязвимите деца да останат на закрито с филтриран въздух.

• Съвети за вътрешната среда – Мерки за контрол на вътрешните замърсители като CO₂ – заместване на сухото метене с мокро почистване и използване на въздушни филтри (HEPA) в класните стаи, за да се намали прахът и концентрацията на ФПЧ₂.₅.

• Препоръки за управление на физическите дейности – съвети за адаптиране на часовете по физическо – при пиково замърсяване, интензивните дейности следва да се преместват на закрито, за да се намали вдишването на замърсители от децата.

Програмата „Чист въздух за здрави деца“ е част от по-широката стратегия на Столична община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха и надгражда вече отчетените обнадеждаващи резултати от въвеждането на нискоемисионната зона за транспорт, ускорената подмяна на печките на твърдо гориво и другите мерки, прилагани от Общината с цел подобряване качеството на въздуха.

Сред тях са разширяването на метрото в София, подмяна на подвижния състав на наземния градски транспорт, разширяването на зелената система в града и увеличаване на обхвата механизирано метене и миене на улиците с над 30%. Предстои и въвеждане на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването и използването на филтриращи системи.

Facebook

Twitter



Shares