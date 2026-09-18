Столична община и БФВ дадоха старт на новия сезон на „С волейбол на училище“

Ученици и деца от центрове за настаняване от семеен тип излязоха на официалното игрище на ЕвроВолей 2026 в София

Столична община и Българската федерация по волейбол дадоха начало на новия сезон на съвместната програма „С волейбол на училище“, насочена към популяризирането на спорта сред децата и насърчаването на активния начин на живот.

Стартът беше поставен със специален турнир на официалното игрище на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. В него участваха момичета и момчета, достигнали до финалите на Ученическите игри 2025/26 г., както и деца от центрове за настаняване от семеен тип.

Младите участници получиха възможност да почувстват атмосферата на голямото първенство. Те излязоха на игралното поле през официалната арка, със светлинно шоу и при организация, близка до протокола на мачовете от европейския шампионат. Към тях се присъединиха и състезатели от националните отбори на България при подрастващите.

„Когато едно дете има възможност да се докосне до спорта, да бъде част от отбор и да види своите идоли отблизо, това може да бъде началото на траен интерес към активния начин на живот“, заяви заместник-кметът на София по направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

Сред гостите бяха още координаторът на националните отбори Николай Иванов, административният директор на Българската федерация по волейбол Станислав Николов и главният оперативен директор на „Алианц България“ Андрей Александров.

Програмата „С волейбол на училище“ се реализира от Столична община и Българската федерация по волейбол в партньорство с Регионалното управление на образованието – София-град. Целта е децата да се запознаят с волейбола още в училищна среда и чрез спорта да развиват работа в екип, постоянство и уважение.

Провеждането на инициативата по време на ЕвроВолей 2026 е част от стремежа на общината големите спортни събития в столицата да бъдат използвани и за насърчаване на повече деца и младежи да спортуват.