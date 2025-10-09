Стипендиантски конкурс „Подкрепа на млади таланти“ – 2025/2026 организира „Зонта клуб Бургас“

СНЦ „Зонта клуб Бургас“ обявява конкурс за ученици VII–XI клас от област Бургас.

Целта на организацията е да подкрепи и насърчи млади таланти в науката, изкуствата, хуманитарните дисциплини и спорта.

Стипендия до 2000 лв. годишно, с месечно изплащане от декември 2025 г.

Част от сумата може да покрива курсове, семинари и обучения.

Кой може да кандидатства:

Ученици с постижения в национални и международни конкурси, олимпиади или спортни прояви през 2023–2025 г.

Среден успех минимум „Много добър“ (5,00)

Доход: нетен месечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 2000 лв.

Документи:

Копия на грамоти, дипломи, ученическа бележка

Попълнени формуляри (лични данни, постижения, декларация от родители)

Формулярите са достъпни на: zonta-burgas.org

Срок за кандидатстване: 10 октомври – 10 ноември 2025 г.

Документите се изпращат на: scholarship@zonta-burgas.org

Резултати: до 28 ноември 2025 г., лично на избраните кандидати и в официалните канали на „Зонта Клуб Бургас“.

