Стипендиантски конкурс „Подкрепа на млади таланти“ – 2025/2026 организира „Зонта клуб Бургас“
СНЦ „Зонта клуб Бургас“ обявява конкурс за ученици VII–XI клас от област Бургас.
Целта на организацията е да подкрепи и насърчи млади таланти в науката, изкуствата, хуманитарните дисциплини и спорта.
Стипендия до 2000 лв. годишно, с месечно изплащане от декември 2025 г.
Част от сумата може да покрива курсове, семинари и обучения.
Кой може да кандидатства:
Ученици с постижения в национални и международни конкурси, олимпиади или спортни прояви през 2023–2025 г.
Среден успех минимум „Много добър“ (5,00)
Доход: нетен месечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 2000 лв.
Документи:
Копия на грамоти, дипломи, ученическа бележка
Попълнени формуляри (лични данни, постижения, декларация от родители)
Формулярите са достъпни на: zonta-burgas.org
Срок за кандидатстване: 10 октомври – 10 ноември 2025 г.
Документите се изпращат на: scholarship@zonta-burgas.org
Резултати: до 28 ноември 2025 г., лично на избраните кандидати и в официалните канали на „Зонта Клуб Бургас“.
Кандидатствайте сега!