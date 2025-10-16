Зам.-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра – Стилиян Стойчев, връчи почетна грамота на Симона Калинова от ДГ „Иглика“ за участието ѝ в националната изложба „Децата на България за бъдещето на Планетата“.

Шестото издание на еко-инициативата се проведе през лятото в мраморното фоайе на Народното събрание в София.

​Идеята на Фондация „АФА – България“, автор и организатор на изложбата, е да възпита у подрастващите грижовно отношение към природата и животните, както и да насърчи творческото им мислене по теми, свързани с екологията и устойчивото развитие.

В рамките на изложбата бяха представени рисунки, колажи и творби, изработени от деца от цялата страна. Грамотата, връчена на Симона Калинова, е признание за нейния талант и принос към посланието на инициативата.

​В края на тържествената церемония директорката на детската градина, Диана Русева, и зам.-кметът Стилиян Стойчев поставиха своя отпечатък върху „Дървото на хармонията“. Този символичен акт представлява ангажимент към каузата и подкрепа за усилията на децата за по-чисто и зелено бъдеще.

