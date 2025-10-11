Стихосбирката „Вода през пръстите“ с автор Иван Сухиванов ще има премиера на 14 октомври в София

Стихосбирката „Вода през пръстите“ с автор Иван Сухиванов и издателство „Жанет 45“ ще има своята премиера на 14 октомври в Книжен център Гринуич в София.

Книгата ще представи културологът Митко Новков.

Иван Сухиванов е роден на 6 септември 1961 година в Бургас. Завършил е българска филология и е доктор по руска литература. Преподавал е в двата бургаски университета. Лауреат е на 7 награди „Пегас“ на Община Бургас в различни раздели – за активно участие в литератуен печат, поезия, проза и литературна критика. Лауреат е на национална награда за поетична книга „Христо Фотев“, /2016/ и др.

Два пъти е номиниран за „Златен Пегас“ – 2014 и 2024 г. От няколко години пише и пиеси, публикувани в списание „Театър“. Негови текстове са превеждани на десетина езици. Дългогодишен редактор на общинското издание за литература „Море“.

