Стефани Кирякова се връща в родния Бургас, за да разкаже за своя път към Олимп

В навечерието на четвъртата годишнина от завоюването на първия златен олимпийски медал в историята на българската художествена гимнастика, едно от златните момичета – Стефани Кирякова започва своето олимпийско турне. „Родена за Олимп“ е мотивационна среща, посветена на вярата, вдъхновението и силата човек да следва мечтите си.

Това събитие не е просто изложба на отличия – това е личен разказ за път, изпълнен с труд, борба, победи и надеждата за постигането на олимпийския връх.

„Родена за Олимп“ започва от Бургас, родният град на Стефани. „Градът, който винаги ме е подкрепял безрезервно и е неизменна част от моята олимпийска история.“

Вечерта ще бъде озарена от концерт-спектакъл със специалното участие на МИРО & ГЕРГАНА СТОЯНОВА, които ще направят събитието още по-специално и незабравимо. Ще имате възможност да видите най-ценните отличия на талантливата гимнастичка, изложени в специално изработени стъкленици, както и емблематичната картина „Молитва“ на художника Васил Горанов – символ на вярата, която я води във всяка стъпка.

„Родена за Олимп“ е покана към всички – да вярват, да се борят и да не се отказват.

Експо Център „Флора“, Бургас | 8 август 2025 г. | 19:00 ч.

