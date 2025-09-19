„Stay Well! – Песни в изгнание“, пътешествие с музиката на Курт Вайл от Берлин до Бродуей в Бургас

Събитието се организира по повод 125-годишнината от рождението на Вайл, почит към композитора, превърнал изгнанието в изкуство.

На сцената в Бургас ще блестят Керстин Турнхайм (мецосопран) и Катя Борисова (пиано)

Световната музика си дава среща в Бургас на 4 октомври /събота/. Това ще бъде вечер посветена на изключителния композитор Курт Вайл (1900–1950), чието творчество отразява бурните обрати на живота му – от Берлин, Париж и Ню Йорк. Програмата проследява музикалното му пътешествие в годините на изгнание и нови начала, през различни култури и стилове.

Концертът, който ще се проведе в зала „Петя Дубарова“ на КЦ „Морско казино“, от 17.30 часа, ще започне с годините на Вайл в Берлин и легендарното му сътрудничество с Бертолт Брехт, където се срещат кабаре, музикален театър и социална критика. След емиграцията му през 1933 г. пътят го отвежда първо във Франция – към света на шансон-а, а по-късно в Америка, където намира нова свобода и огромен успех на Бродуей.

Основни теми в творчеството на емблематичния творец са войната и преследването, новото начало, любовта и самотата, копнежът и надеждата – дълбоко човешки и едновременно политически идеи, които звучат актуално и днес.

Дълго време европейската критика настоява, че има два периода на Курт Вайла – един, признат като сериозен композитор в Европа, и друг, в който творецът „жертва“ изкуството за комерсиален успех в САЩ. Но Вайл твърдо защитава правото на своя музикален театър да обединява високото изкуство и популярната култура.

Неговото творчество е свидетелство за артист, който умее да се адаптира към нови културни контексти с чувствителност и сила. Неговата музикална идентичност никога не е била статична – тя е отражение на един живот в движение.

„Дали земята на копнежа може да се намери единствено в самата музика?“ – този въпрос преминава като нишка през музикалната програмата, която ще завладее публиката в Бургас. В диалога между пиано и глас се ражда емоционално пространство, което свързва дом и чужбина, памет и надежда.

Публиката ще чуе песни като „J’attends un navire“ („Чакам кораб“), „Youkali – Land of My Love“, както и откъси от Lost in the Stars и Knickerbocker Holiday – една музикална одисея за принадлежност, свобода и човечност.

Керстин Турнхайм

Керстин Турнхайм е многопластова австрийска певица с особена близост до художествената песен, музикалния театър, както и до музиката на романтизма и на 20. и 21. век. Тя изучава солово пеене, вокална педагогика, песен и оратория, както и англистика и американистика в Залцбург и Виена. Специализира се в Lied-драматични програми, в които обединява музика и текст с театрално присъствие.

Наред със своята солистична кариера, тя работи и като вокален педагог в Моцартеум – Залцбург, участва в междужанрови проекти и се занимава с артистично изследване. Нейните изяви я отвеждат на фестивали и сцени както в Австрия, така и в чужбина.

Катя Борисова

Катя Борисова е родена в Бургас и завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София в класа на проф. Люба Обретенова. От 1991 г. е преподавател корепетитор в Университета „Моцартеум“ в Залцбург, а от 1997 г. работи като корепетитор и на Залцбургския фестивал. Тя си сътрудничи с именити диригенти и певци като Валерий Гергиев, Лорин Маазел, Зубин Мета, Рене Флеминг, Анна Нетребко, Веселина Кацарова и много други.

В периода 2002–2006 г. е ръководител на Оперното студио към Баварската опера в Мюнхен. Търсен преподавател по оперна интерпретация, тя води майсторски класове в България, Австрия, Германия, Китай, Русия, Португалия и други страни. Работила е с млади певци и утвърдени имена, сред които Гена Димитрова, проф. Маргарита Лилова, Елена Образцова и Федора Барбиери.

Паралелно с преподавателската си дейност, Катя Борисова концертира активно. Нейният репертоар включва широк стилов спектър – от класическа и романтична музика до произведения на XX и XXI век. Изкуството ѝ се отличава с изключителна чувствителност, прецизност и ярка интерпретаторска индивидуалност.

Facebook

Twitter



Shares