Стартираха клубните дейности  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в Свищовска професионална гимназия   

В Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ на 15.10.2025 г. официално стартираха заниманията по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – инициатива, насочена към насърчаване на творческата изява, спортната активност и личностното развитие на учениците.

Програмата обединява усилията на учители, треньори и ученици в обща кауза – да се създаде училищна среда, в която изкуството и спортът вървят ръка за ръка, допринасяйки за пълноценното изграждане на младите личности. 

Клубове по изкуства и спорт

С голям ентусиазъм и усмивки започнаха своята работа клубовете:

·  „Баскетбол“, където младите спортисти ще усъвършенстват техниката си и ще се учат на дисциплина, екипност и спортсменство, с ръководител Милен Игнатов. 

·  „Футбол“, който ще обедини учениците в дух на приятелство и честна игра, с ръководител Стефан Трайков. 

·  „Цифрова фотография“, насочен към младите хора с усет към детайла, красотата и визуалното изкуство, с ръководител Ценка Петкова. 

·  Театрална група „Шарения“, където ще оживеят таланта, въображението и силата на словото, с ръководител Елена Николаева. 

Заниманията ще се провеждат в следобедните часове и ще предложат не само обучение, но и пространство за изява, експериментиране и споделяне на идеи. Учениците ще имат възможност да участват в различни изяви, състезания и представления, които ще обогатят училищния живот и ще покажат техните способности пред по-широка публика. 

Клубове по интереси

Паралелно с творческите и спортните дейности, стартираха и разнообразни клубове по интереси, които предлагат практически умения и полезни знания:

·  „Водач на МПС“ – ще помогне на участниците да придобият базови познания и увереност в движението по пътищата, с ръководител Тони Вързалов.

·  „Занимателен английски“ – място за забавно и интерактивно усъвършенстване на езиковите умения, с ръководител Цветелина Лефтерова.

·  „Спортен риболов“ – клуб за природолюбители, предлагащ спокойствие, концентрация и работа в екип сред природата, с ръководител Антон Василев.

·  „Фризьорство“ – възможност за развиване на креативност, естетика и практически умения в сферата на красотата, с ръководител Елена Димитрова.

·  „Радиоклуб“ – място, където младите хора могат да се докоснат до магията на комуникациите, техниката и радиовълните, като за начало с Нова Зеландия – на 17506 км, с ръководител Красимир Кирилов.

Всеки клуб ще бъде ръководен от специалисти и педагози, които с търпение и внимание ще насочват учениците към развиване на личните им таланти и интереси. Заниманията ще допринесат не само за усвояването на нови умения, но и за изграждането на увереност, социална ангажираност и активна гражданска позиция.

