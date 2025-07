СТАРТИРА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО КИНО В РАМКИТЕ НА SOFIA SUMMER FEST

Много кино и театър през август в рамките на летния фестивал на София

Sofia Summer Fest продължава с програмата си и през месец август, когато посетителите ще видят много кино и театър. Сред акцентите е второто издание на „Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино“, който се провежда с подкрепата на ИА „Национален филмов център“, както и лятната програма на фестивала за документално кино “Master of Art”.

Сред другите акценти са постановките „Бум-Бум: Еволюция на престъпното мислене“, „Баща ми се казва Мария – на село“, „Благородният испанец“, „Сватба със закъснител“ и др. След двете си разпродадени премиери през юли на „Жена на море“, през август Здрава Каменова ще представи друга своя премиера – „Клас стани, клас мирно“. Също така в рамките на Sofia Summer Fest ще се проведе и четвъртото издание на фестивала My Sofia. Youth with causes./ „Моята София. Младите с каузи“, посветено на Международния ден на младежта, който ще е с вход свободен. А за музикалните почитатели е предвиден концертът на „Четиримата пианисти“, в който виртуозите Иван Янъков, Георги Черкин, Живко Петров и Антони Дончев ще зарадват публиката със специално аранжирани творби, съчетаващи класическа и джаз музика.

Програма на SOFIA SUMMER FEST 2025 | 1 – 31август:

1.08 – 20:00 часа – „Гунди легенда за любовта“, филм.

2.08 – 10:00 и 11:30 часа – „Снежанка и седемте джуджета“, детско представление

2.08 – 16:00 часа – „Децата на Бендида“ – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино – вход свободен до 18 г.

2.08 – 18:00 часа – „Пикасо,един бунтовник в Париж” – “Master of Art Film Festival“

2.08 – 20:00 часа – „Ван Гог: поети и любовници” – “Master of Art Film Festival“

3.08 – 10:00 и 11:30 часа – „Нероден Петко“, детско представление

3.08 – 16:00 часа – „Преди да забравя“ – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино – вход свободен до 18 г.

3.08 – 20:00 часа – „Бум-Бум: Еволюция на престъпното мислене“, спектакъл с Михаил Билалов

4.08 – 18:00 часа – „Сестрата на Моцарт“ – “Master of Art Film Festival“

4.08 – 20:00 часа – “Как “Цигуларят на покрива” се превърна във филм” – “Master of Art Film Festival“

5.08 – 20:00 часа – „И верният отговор е“… – спектакъл с участието на Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева.

6:08 – 16:00 часа – “Форца, Маестро” – документален филм за Маестро Виктор Чучков

6.08 – 18:00 часа – „Спиноза-шест причини за отлъчването на философа” – “Master of Art Film Festival“

6.08 – 20:00 часа – „Чаплин и модерни времена – пътят на мълчанието“ – “Master of Art Film Festival“

7.08 – 16:00 часа – “Калин и отбора на затвора” – най-добър документален филм от хърватския Vukovar Film Festival 2019

7.08 – 18:00 часа – “Неравноделната душа” – документален филм на София Стойчева

7.08 – 20:00 часа – „Клас 90“ – филм с участието на Любомир Нейков, Людмила Митева Даскалова, Роберт Янакиев, Георги Златарев, Катрин Йене, Параскева Джукелова, Биляна Петринска, Надя Конакчиева, Елена Атанасова, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов и Юлиан Вергов.

8.08 – 16:00 часа – “Калин и отбора на затвора” – документален филм на София Стойчева

8.08 – 18:00 часа – “Не съм лош човек” – документален филм на Надя Тодорова

8.08 – 20:00 часа – “И никой не пита защо” – филм за Милена Слаова

9.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Карлсон, който живее на покрива”, детско представление

9.08 – 16:00 часа – “Заведи ме вкъщи” – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино – вход свободен до 18 г.

9.08 – 20:00 часа – “Валериан и градът на хилядите планети” – кино за цялото семейство с вход свободен

10.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Пипи Дългото Чорапче”, детско представление

10.08 – 16:00 часа – “Потоп” – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино – вход свободен до 18 г.

10.08 – 20:00 часа – Стенд-ъп на английски с Inside Joke Stand Up

12.08 – 20:00 часа – “Жена ми се казва Борис” – театрално представление със Станимир Гъмов, Мария Сапунджиева, Петьо Петков – Шайбата, Ернестина Шинова, Диана Любенова

13.08 – 20:00 часа – “Баща ми се казва Мария” – театрално представление Станимир Гъмов, Румен Угрински , Стефан Рядков , Петьо Петков – Шайбата , Жанина Стоилова и Невена Бозукова

14.08 – 20:00 часа – “Баща ми се казва Мария – на село” – театрално представление със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков – Шайбата, Жанина Стоилова, Невена Бозукова, Албена Павлова / Диана Любенова и Цветомир Иванов.

15.08 – 20:00 часа – „Четиримата пианисти“ – концерт на виртуозите Иван Янъков, Георги Черкин, Живко Петров и Антони Дончев

16.08 – 17:00 часа – „Моята София. Младите с кауза“ – различни младежки активности и концерт на Жлъч, Григовор и Гена с вход свободен

17.08 – 17:00 часа – „Моята София. Младите с кауза“ – различни младежки активности и концерт на Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет с вход свободен

18.08 – 20:00 часа – “Благородният испанец” – театрално представление със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Даниел Пеев/ Петьо Петков – Шайбата, Цветомир Иванов, /Стефан Рядков, Албена Павлова, Невена Бозукова, Жанина Стоилова и Мария Илиева

19.08 – 20:00 часа – “Баща ми се казва Мария – на село” – театрално представление със Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков – Шайбата, Жанина Стоилова, Невена Бозукова, Албена Павлова / Диана Любенова и Цветомир Иванов.

20.08 – 20:00 часа – “Сватба със закъснител”, театрално представление с Филип Аврамов, Мая Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова, Христина Джурова

21.08 – 20:00 часа – “Пробуждането” – филм и среща със Стойчо Керев

22.08 – 20:00 часа – “Кучки” – театрално представление със Станимир Гъмов , Невена Бозукова, Албена Павлова , Даниел Пеев и Петьо Петков – Шайбата. Режисьор Асен Блатечки. Препоръчителен родителски контрол 16+

23.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Неродена мома”, детско представление

23.08 – 16:00 часа – „Най-лошите“– Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Фокус Франция – вход свободен до 18 г.

24.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Червената шапчица”, детско представление

24.08 – 16:00 – “Бел и Себастиан: ново поколение” – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Фокус Франция – вход свободен до 18 г.

24.08 – 20:00 часа – „Пощенска кутия за приказки“, спектакъл.

25.08 – 20:00 часа – “Женитба по обяви” – театрално представление с участието на Албена Колева, Валентин Танев, Тончо Токмакчиев

26.08 – 20:00 часа – “Градски легенди” – театрално представление с участието на Мая Бежанска, Руслан Мъйнов, Илияна Лазарова, Асен Лозанов, Светломир Радев и Фахрадин Фахрадинов

27.08 – 20:00 часа – “Клас стани, клас мирно“ – премиера, стендъп на Здрава Каменова

28.08 – 16:00 часа – “Форца, Маестро” – документален филм за Маестро Виктор Чучков

28.08 – 17:30 часа – “Къщичка край езерото” – бебешки театър

28.08 – 20:00 часа – “Българската литература накратко”, театрална постановка от Иво Сиромахов с участието на Мария Игнатова, Ненчо Илчев и Антоан Петров

29.08 – “Заедно в час” – благотворително събитие

30.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Червената шапчица”, детско представление

30.08 – 16:00 часа – “Хористите” – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Фокус Франция – вход свободен до 18 г.

30.08 – 20:00 часа – “Молба за напускане” – театрална постановка с участието на Руслан Мъйнов, Петьо Петков – Шайбата, Филип Буков, Антоан Петров, Силвестър Силвестров, Петър Данов

31.08 – 10:00 и 11:30 часа – “Бременските музиканти”, детско представление

31.07 – 16:00 – “Фараонът, дивакът и принцесата” – Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Фокус Франция – вход свободен до 18 г.

Билети за събитията са налични в билетната мрежа на eventim.bg.

Повече информация за Sofia Summer Fest може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instgram .

Адрес: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 4, зад музей „Земята и хората“

Метро – Метростанция „Европейски съюз“

Автобуси № 94 – спирки „Хотел Хемус“ или „Хотел Хилтън“

Автобуси № 102 – спирка „Хотел Хемус“

Автобуси № 72, 76, 204, 604 – спирка „Бул. Черни връх“

Тролейбус №7 – спирка „Хотел Хемус“

