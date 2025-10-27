Стартира ремонта по ул. „Владимир Рилски“ в Пещера

Днес официално бе даден старт на строителните дейности по ул. „Владимир Рилски“ в Пещера. Улицата има важно значение за транспортната инфраструктура на града, тъй като свързва част от републиканската пътна мрежа с основни пътни артерии и осигурява достъп до редица обществени и публични обекти- детска градина „Иглика“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Районен съд- Пещера и други.

Стойността на инвестицията е 663 000 лева, осигурени изцяло от бюджета на Община Пещера. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2025 година.

Предвидено е извършване на основен ремонт на част от улицата- от кръстовището с ул. „Христо Ботев“, през кръстовищата с ул. „Михаил Димов“ и ул. „Алеко Константинов“, до кръстовището с ул. „Михаил Такев“.

Ремонтният участък е с дължина 220 метра.

Дейностите ще обхванат: подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, както и сградните отклонения до всеки имот, монтиране на надземни пожарни хидранти за външни противопожарни нужди, подмяна на паважната настилка с асфалтобетон, както и бновяване на тротоарните площи с нови бордюри и настилки.

На символичната първа копка присъстваха представители на общинското ръководство и фирмите изпълнители. Сред гостите бяха кметът на Община Пещера Йордан Младенов, председателят на Общински съвет- Пещера Васил Филев, зам.- кметът Гълъбина Карамитрева, секретарят на Общината Галя Стоянова, както и представители на фирмите „Институт за управление на строителни проекти“ ЕООД- строителен надзор, и „Делчев Инженеринг“ ООД- изпълнител на строителните дейности.

Началото на проекта бе благословено с водосвет, отслужен от отец Тодор Траянов.

Кметът Йордан Младенов пожела безаварийно протичане на строително- монтажните работи и подчерта ангажимента на общинското ръководство към подобряване на инфраструктурата в Пещера:

„Общината полага постоянни усилия за подобряване на инфраструктурата и условията на живот на нейната територия. С реализирането на този проект продължаваме политиката си за модернизиране на градската среда и създаване на по-добри условия за нашите съграждани.“

Градоначалникът призова гражданите да проявят търпение по време на строителните дейности и добави, че

„улицата се обновява не само за днешните жители, а и за бъдещите поколения, които ще вървят по нея.“

