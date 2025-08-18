Стартира рехабилитацията на довеждащата инфраструктура на „Индустриален парк ЛВЗ“

С първа копка беше даден старт на рехабилитацията на довеждащата инфраструктура на „Индустриален парк ЛВЗ“.

В събитието взеха участие областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев, кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете Златомира Стефанова и Здравка Великова, изпл. директор на Булмаркет Груп Момчил Бояджиев, Спасимир Димитров управител на Индустриален парк ЛВЗ и др. представители на компанията.

По време на церемонията, областният управител подчерта, че партньорството между държавата, Булмаркет Груп и Община Русе е един добър пример за сътрудничество в името на развитието на гр. Русе и областта. Според Драганов това е една поредна стъпка към превръщането на гр. Русе в индустриален център, какъв е бил той и заслужава да бъде. Ще се привлекат нови инвестиции в региона и ще се създаде работна ръка, което е от особена важност, допълни Драганов.

Проектът „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“ гр. Русе“ е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и се осъществява в партньорство между Булмаркет Груп и Община Русе.

Той получи най-висока оценка от всички одобрени за финансиране 11 индустриални паркове и зони в страната и бе класиран на първо място от Министерството на иновациите и растежа.

Първата част от проекта, чиято първа копка бе дадена днес, включва реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ“, в т.ч. ул. „Охрид“, ул. „Тракция“ и пътен възел по бул. „Тутракан“.

Предвидени са дейности по общо 6 подобекта, като 4 от тях са в зона „Запад“ и 2 в зона „Изток“.

Зона „Запад“:

– Подобект 1: Рехабилитация на съществуващия пътен възел западно от съществуващата пътна естакада;

– Подобект 2: Рехабилитация на пътната естакада по бул. „Тутракан“;

– Подобект 3: Изграждане на нов паркинг и нова улична мрежа, свързваща действащия пътен възел с вход‑изхода на „Индустриален парк ЛВЗ“ и осигуряваща изходяща връзка в посока „Дунав мост“ от ОТ 10847 до ОТ 10857;

– Подобект 4: Изграждане на нова пешеходна и велосипедна пасарелка от автомобилната естакада до вход‑изхода на „Индустриален парк ЛВЗ“ и на паркинг за велосипеди.

В зона „Изток“ на следните два подобекта:

– Подобект 1: Ремонт и рехабилитация на съществуващия автомобилен надлез над ЖП линията;

– Подобект 2: Рехабилитация на уличното платно с дължина 955 м и ширина 7,00 м (2 × 3,50 м) от ОК‑10059 през ОК 8700, 8701, 72, 9102, 110 и 101 до ОК‑916.

В рамките на втората част от проекта ще бъде реализирано проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Вътрешни проводи на техническа инфраструктура и съоръжения на територията на „Индустриален парк ЛВЗ“, кв. 1007, Източна промишлена зона гр. Русе“.

Одобреното финансиране по проекта е в размер на 26 млн. лв. от Министерството на иновациите и растежа, като реализацията му включва и допълнителни близо 7 милиона лева самоучастие на дружеството.

Мащабният проект се реализира на над 40 000 квадратни метра застроена площ върху терен от 178 декарa, 2 километра релси само в рамките на завода и още 10 километра коловозно развитие.

Към настоящия момент компанията е направила в „Индустриален парк ЛВЗ“ инвестиция за над 80 милиона лева, което включва ремонт на инфраструктурата и сградите, изграждане на нова канализация, водопроводна и газопроводна мрежа, оборудване на сградите с машини, като по този начин става възможно отдаването на помещения ведно с оборудване на фирмите, който ще функционират на територията на парка.

Целта на проекта е чрез съчетание на опита, традицията и локацията на гр. Русе, изграждайки необходимия капацитет, да се отговори на съвременните нужди на европейския пазар и Индустриалния парк ЛВЗ да се превърне в един добре функциониращ регионален хъб.

