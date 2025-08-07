четвъртък, август 7, 2025
Последни:
Региона

Стартира проектът „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Драматичен театър Ловеч“

Редактор

В Ловеч на 7 август бе официално даден старт на проект „ Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Драматичен театър Ловеч“.
Строително-монтажните работи ще осигурят енергоефективно обновление на единствения професионален театър в областта.
В церемонията се включиха директорът на театъра Биляна Петрова, арх. Емилия Христова,
Димитър Нитов, управител на „Нитов инженеринг“ ЕООД Плевен, Деян Иванов, главен счетоводител на театъра.
Целта на инвестицията по договор № BG-RRP-4.020-0003-C01 е устойчиво енергийно обновяване на сградата.
Ще бъдат приложени високоефективни енергийни мерки. Те включват топлинно изолиране на вътрешни стени и покрив, подмяна на външни прозорци и врати, монтиране на високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух“, подмяна на всички осветителни тела с LED. Целта е достигане на клас на енергопотребление минимум „А“.
Ще се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. Подобряване на условията в помещенията са важни както за творческия състав, така и за зрителите.
Проектът е с безвъзмездна финансова помощ по НПВУ: 100%, на стойност 2 283 218.64 лв. Срокът за реализиране е 30 месеца, а крайната дата е 30.6.2026 г.

Драматичен театър „Борис Луканов“ Ловеч, пресцентър
07.08.2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Честваме 122 години от избухването на Илинденско–Преображенското въстание

Редактор

Община Варна кани неправителствените организации да се включат в съвместни дейности за защита на животните

Редактор

Тони Димитрова идва тази вечер в Караманово по случай120-ата годишнина от създаването на местното читалище

Редактор

Pin It on Pinterest