Стартира проектът „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Драматичен театър Ловеч“

В Ловеч на 7 август бе официално даден старт на проект „ Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Драматичен театър Ловеч“.

Строително-монтажните работи ще осигурят енергоефективно обновление на единствения професионален театър в областта.

В церемонията се включиха директорът на театъра Биляна Петрова, арх. Емилия Христова,

Димитър Нитов, управител на „Нитов инженеринг“ ЕООД Плевен, Деян Иванов, главен счетоводител на театъра.

Целта на инвестицията по договор № BG-RRP-4.020-0003-C01 е устойчиво енергийно обновяване на сградата.

Ще бъдат приложени високоефективни енергийни мерки. Те включват топлинно изолиране на вътрешни стени и покрив, подмяна на външни прозорци и врати, монтиране на високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух“, подмяна на всички осветителни тела с LED. Целта е достигане на клас на енергопотребление минимум „А“.

Ще се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. Подобряване на условията в помещенията са важни както за творческия състав, така и за зрителите.

Проектът е с безвъзмездна финансова помощ по НПВУ: 100%, на стойност 2 283 218.64 лв. Срокът за реализиране е 30 месеца, а крайната дата е 30.6.2026 г.

Драматичен театър „Борис Луканов“ Ловеч, пресцентър

07.08.2025 г.

