Стартира проект за реновиране на дворното пространство на 156. ОУ „Васил Левски“ в кв. „Кремиковци“

Район “Кремиковци” официално даде старт на дейностите по втори етап от проекта за облагородяване на дворното пространство на 156. ОбУ „Васил Левски“ в квартал „Кремиковци“.

Първата копка беше направена в присъствието на кмета на район “Кремиковци” Лилия Донкова, представители на районната администрация, училищното ръководство и местната общност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Красива България“ и цели трансформация на училищния двор в съвременно, функционално и естетически привлекателно пространство. Предвижда се създаване на условия за безопасна учебна среда, игра и спорт, които ще допринесат за пълноценното развитие на учениците.

Настоящият втори етап надгражда успешно започнатите дейности от предходната година и е още една важна стъпка към цялостната модернизация на училищната инфраструктура.

Това начинание е част от последователния ангажимент на районната администрация за подобряване на образователната среда и условията за подрастващите в района.

