Стартира проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра “

Вчера символично бе поставено началото на изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Отец Паисий“, гр. Силистра “, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В двора на училището с менче вода кметът на Община Силистра Александър Сабанов и директорът на училището Галя Илиева пожелаха спорна работа на изпълнителя на ремонта.

Г-н Сабанов представи пред присъстващите основните цели на проекта, които освен ремонтни дейности включват и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Както г-жа Илиева припомни последният основен ремонт на сградата е извършен през 1992 година. Тя изрази радостта си от подмяната на покривите и канализационната система, които са най-големите им проблеми.

На събитието присъстваха зам.-кметът „Финанси и икономика“ г-жа Нина Стоименова, която е и ръководител на проекта, директорът на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ инж. Весела Тодорова, началникът на отдел „Европейски програми и проекти г-жа Татяна Стоянова, председателите на Обществения съвет към училището и на Училищното настоятелство.

Срокът за приключване на ремонтните дейности е до месец май 2026 година.

Facebook

Twitter



Shares