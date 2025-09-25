Стартира обществено обсъждане на концепция за интегрирани териториални инвестиции

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Силистра, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР), стартира информационна кампания за представяне и обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), която премина първи етап на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и подлежи на широко обществено обсъждане от местните заинтересовани страни. Интегрираната концепция е с водещ партньор Община Силистра и в нея са включени 15 отделни проекта на индикативна обща стойност близо 44,5 млн. лв. Тази информация бе представена пред местни и регионални медии по време на пресконференция, организирана от ОИЦ-Силистра.

В рамките на информационната кампания ще бъде публикувана и разпространена унифицирана презентация с кратка информация за проектните идеи, а след запознаване със съдържанието на концепцията, всички заинтересовани лица ще имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепцията и да направят коментари или възражения.

На 30 септември 2025 г. (вторник), от 17:15 ч., в залата на Общински съвет Силистра ще бъде проведено и публично събитие с участието на включените партньорски организации и целеви групи, които ще имат възможност да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Обществените обсъждания са открити за всички заинтересовани страни и широката общественост.

Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор чрез измерване на обществената подкрепа. Изразените мнения и коментари ще бъдат обобщени в доклад към широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

КОНЦЕПЦИЯ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА СИЛИСТРА № BG16FFPR003-2.003-0007 „СИЛИСТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА И РУСЕ – ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ“

Общ размер на КИТИ: 44 412 208,30 лв.

Кратко резюме: Концепцията обединява усилията на трите общини Силистра, Горна Оряховица и Русе за общо териториално развитие, социално включване и устойчиво подобряване на условията за живот. Чрез интегрирани инвестиции и мерки в няколко ключови сектора тя цели:

• По-добра жилищна среда – реновиране на многофамилни сгради, социални жилища, ученическо общежитие;

• Грижа за възрастните хора – изграждане на центрове за резидентна грижа за хора с увреждания;

• Качествено здравеопазване – модернизиране на медицинската апаратура за

диагностика на сърдечно-съдови заболявания;

• Приобщаващо образование – обновяване на детски градини и насърчаване на дуално

обучение;

• Социална и трудова активност – подкрепа за неактивни лица над 29 години и възрастни

хора;

• Чиста околна среда – изграждане на общинска компостираща система (финансирана от

друга програма, но допълваща интегрирания характер на инвестициите);

• Икономическа трансформация – подпомагане на предприятията в прехода към кръгова

икономика.

Концепцията адресира реални проблеми – демографски срив, социална изолация, енергийна

бедност и ограничен достъп до услуги. Чрез координирани действия в социалния, здравния и

образователния сектор, тя цели да повиши качеството на живот, да намали неравенствата и

да създаде устойчива и приобщаваща среда.

В срок до 03 октомври 2025 г. всички заинтересовани лица имат възможност да се

запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят

концепцията и да направят коментари или възражения. Препоръки могат да бъдат направени

и чрез електронната поща на ОИЦ-Силистра: oic_silistra@abv.bg

Презентация: https://drive.google.com/…/1GgleiO7XP1SimDsNx…/view…

Анкета: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6JbERNFdB9b2sIR…/viewform

