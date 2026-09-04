Стартира нова група с практически съвети за бъдещите татковци

На 16 септември Фондация „Нашите недоносени деца“ стартира новата група за бъдещи бащи „Мъжката страна на родителството“, която ще даде практическа подготовка за промените преди и след появата на бебето. Период, в който наред с вълнението от очакването на дете идват въпроси за новите отговорности, отношенията с партньора, финансовата и емоционалната сигурност и собственото място на мъжа като родител. И докато вниманието естествено е насочено към майката и бебето, подготовката на бъдещия баща често остава на заден план, въпреки че тя има значение за цялото семейство. Подготвеният баща може да бъде по-уверен партньор, по-ангажиран родител и по-стабилна опора за майката и бебето в първите месеци след раждането. Интересът към срещите за бащи през годините показва, че мъжете също търсят свое пространство за открит разговор по реалните въпроси около бащинството. Именно затова Фондацията продължава да развива този формат, воден от Роза Грудева, психолог, психотерапевт и семеен терапевт. Срещите ще се провеждат онлайн два пъти месечно, в сряда от 18:30 до 20:00 ч.

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