Стартира националната кампания „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“

Над 90% от българите вярват, че разделното събиране е важно, но едва 44% го правят редовно

В България започна националната кампания „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“, която цели да насърчи хората да събират разделно отпадъците от опаковки. Инициативата е на четирите организации, които отговарят за оползотворяването на опаковките у нас – „Екопак“, „Екобулпак“, „Булекопак“ и „Еко Партнърс България“. Последната е и партньор на Община Варна по управлението на отпадъците от опаковки в града.

Според национално онлайн проучване, направено през август 2025 г., девет от десет българи вярват, че малките ежедневни действия – като разделното събиране – имат значение. Въпреки това, едва 44% от анкетираните признават, че винаги го правят, 36% – понякога, а 20% изобщо не събират отпадъците си разделно. В допитването са участвали 415 души на възраст между 20 и 55 години от градовете в страната.

Цветните контейнери за разделно събиране съществуват вече повече от 20 години в страната, но все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Именно затова през октомври и ноември четирите организации стартират обща национална информационна кампания. Тя ще обяснява защо е важно да рециклираме, как да го правим правилно и какви са ползите за природата и обществото.

На сайта www.reciklirai.bg всеки гражданин може да провери коя организация обслужва неговата община и да се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките. Кампанията се реализира и чрез телевизионна и радио реклама, както и във външна и дигитална среда.

Разделното събиране е важна стъпка към устойчивото управление на отпадъците и опазването на природните ресурси, посочват организаторите. По думите им, всяка правилно изхвърлена опаковка има значение – и за околната среда, и за бъдещето на всички нас.

