Стартира инициатива за обучения по „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

Центърът за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция на Република България, администрираща европейските програми „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“ стартират нова инициатива за повишаване капацитета на потенциални кандидати и настоящите бенефициенти.

Това съобщават от Центъра, като поясняват, че предвиждат провеждане на тридневни практически обучения в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Младеж“ по Програма „Еразъм +“, както и обучение по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

В рамките на обученията екипът на Центъра ще представи актуалните възможности за кандидатстване, както и ще покаже добри практики и успешни примери. Ще се предоставят конкретни съвети и насоки за подготовка на проектни предложения по различните дейности и сектори и ще има възможност за работа по практически казуси при разработването на проектни идеи. Планира се групите за обучения да са до максимум 25 души, като в приложеното заявление е нужно да се посочи желания сектор за обучение. Всички подробности може да намерите тук: https://hrdc.bg/, а заявлението трябва да се изпрати на info@hrdc.bg. Формулярът може да бъде намерен тук: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/press-center/news/erasmus%2012%20september.

