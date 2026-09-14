Стартира гласуването за „Кмет на годината“ 2026

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е номиниран във всички осем категории при големите общини, а гражданите могат да го подкрепят до 23.59 ч. на 24 септември

Гласуването в националния конкурс „Кмет на годината“ 2026 вече е отворено. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е номиниран във всички осем категории при големите общини, а всеки, който желае да подкрепи работата му и развитието на Стара Загора, може да даде своя вот онлайн на Kmetnagodinata.bg.

Конкурсът, организиран от Kmeta.bg, тази година оценява работата на местната власт през третата година от мандат 2023 – 2027. В надпреварата участват кметовете на всички 265 общини в България, разпределени според броя на населението в малки, средни и големи общини.

Гласуването се провежда в общо осем категории. Двете основни са „Кмет на годината“ и „Кмет на гражданите“, а шестте специални категории са „Градска среда“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“, „Спорт и младежки политики“, „Инвестиции и растеж“ и „Здравна и демографска политика“.

Всеки гражданин може да подкрепи своя фаворит във всяка от шестте специални категории, както и да даде своя вот в двете основни категории.

Гласуването започна в 00.00 ч. днес, 14 септември, и ще продължи до 23.59 ч. на 24 септември 2026 г. включително. Вотът се провежда изцяло онлайн чрез платформата Kmetnagodinata.bg и в него могат да участват граждани от България. Гласуване от IP адреси извън страната не се допуска.

Организаторите следят за необичайно струпване на гласове, автоматизирано гласуване и други опити за манипулиране на резултатите. При установени нарушения съответните гласове могат да бъдат анулирани, а IP адресът или устройството – блокирани.

Текущото класиране ще бъде видимо в платформата по време на гласуването. След приключването на вота в 23.59 ч. на 24 септември резултатите ще бъдат скрити до официалното им обявяване.

Победителите в „Кмет на годината“ 2026 ще станат ясни на официалната церемония по награждаването на 29 септември. Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1 на 4 октомври от 15.30 ч.