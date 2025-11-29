Стартира дигиталната платформа SOFaccess

Нова гражданска платформа за картографиране на проблемите в пешеходната инфраструктура на столицата стартира в средата на месец ноември.

SOFaccess (www.sofaccess.eu) е модерен инструмент за събиране на данни, чрез който гражданите помагат на местната власт да види пълната картина за състоянието на тротоарната мрежа.

Проектът е реализиран в рамките на „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2025 на дирекция „Спорт и младежки дейности“ и е доказателство, че младите хора на София не са просто наблюдатели, а активни участници в промяната на градската среда.

„Вярваме, че най-прекият път към по-уредена София не е през оплакванията в социалните мрежи, а през конструктивното действие. Ние искаме да бъдем дигиталните очи на общината на терен – да ѝ покажем къде точно има нужда от намеса, за да може тя да си свърши работата по-бързо и ефективно“, споделя Тихомир Гърменлиев, създател на платформата и участник в Академията.

Екипът на SOFaccess кани всеки, който обича София и иска да се движи свободно в нея, да се включи.

Как?

1. Виждате проблем (разбит тротоар, липсваща рампа, опасност).

2. Влизате в www.sofaccess.eu.

3. Натискате „Докладвай“ и качвате снимка.

Всеки сигнал се преглежда от администратор, за да се гарантира качеството на информацията. Платформата позволява да се отбелязват и разрешени проблеми – защото добрите примери и добре свършената работа от страна на общината също трябва да се виждат.

