четвъртък, октомври 9, 2025
Старозагорското село Ракитница очаква своите гости с празнична програма на 19 октомври 2025 г.

Жители и гости на селото ще се радват на богата празнична програма на 19 октомври 2025 г. (неделя) в  с. Ракитница.

Събитието е организирано от кметството на село Ракитница със съдействието на Община Стара Загора.

Начало на празника ще постави празничната литургия в храм „Св. Иван Рилски“ в 10.00 ч.

Официалното откриване на празника ще бъде в 14.00 ч. в парка до чешмата, където традиционно ще бъде раздаден курбан за здраве.

Домакините са се погрижили за доброто настроение на всички – на празника ще свири оркестър „Стара Загора“, докато гостите се наслаждават на вкусни гозби.

