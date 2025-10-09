Старозагорското село Ракитница очаква своите гости с празнична програма на 19 октомври 2025 г.

Жители и гости на селото ще се радват на богата празнична програма на 19 октомври 2025 г. (неделя) в с. Ракитница.

Събитието е организирано от кметството на село Ракитница със съдействието на Община Стара Загора.

Начало на празника ще постави празничната литургия в храм „Св. Иван Рилски“ в 10.00 ч.

Официалното откриване на празника ще бъде в 14.00 ч. в парка до чешмата, където традиционно ще бъде раздаден курбан за здраве.

Домакините са се погрижили за доброто настроение на всички – на празника ще свири оркестър „Стара Загора“, докато гостите се наслаждават на вкусни гозби.

