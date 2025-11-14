петък, ноември 14, 2025
Последни:
Региона

Старозагорското село Хрищени посреща 19-тия „Празник на райската ябълка“ тази събота

Редактор

НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“ обяви предварителната програма за празника, в която ще се включат 35 участници от различни фолклорни формации и читалища

Цял ден, изпълнен с музика и танци ще зарадва жителите и гостите на село Хрищени. Празникът на райската ябълка ще се проведе тази събота (15 ноември 2025 г.) на площада пред НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“.

Програмата ще започне в 11.00 ч. и ще продължи през целия ден с музикални изпълнения. Участието си са заявили 35 участници от различни фолклорни състави и читалища.

Събитието е организирано от местното читалище и кметството на с. Хрищени с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по Програма „Култура“.

Повече информация може да получите на имейл: hrishteni@abv.bg, телефон за връзка: 0888 400 939 – читалищен секретар Кремена Ганева. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града

Редактор

Заместник областният управител на Видин участва в тържественото честване на Деня на народните будители

Редактор

Кметът Добрин Добрев връчи парична награда на още един успешен разградски спортист – колоездачът Георги Радославов е осми на европейско първенство и шампион на национални състезания

Редактор

Pin It on Pinterest