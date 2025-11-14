Старозагорското село Хрищени посреща 19-тия „Празник на райската ябълка“ тази събота

НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“ обяви предварителната програма за празника, в която ще се включат 35 участници от различни фолклорни формации и читалища

Цял ден, изпълнен с музика и танци ще зарадва жителите и гостите на село Хрищени. Празникът на райската ябълка ще се проведе тази събота (15 ноември 2025 г.) на площада пред НЧ „Стефан Генчев – 1901 г.“.

Програмата ще започне в 11.00 ч. и ще продължи през целия ден с музикални изпълнения. Участието си са заявили 35 участници от различни фолклорни състави и читалища.

Събитието е организирано от местното читалище и кметството на с. Хрищени с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по Програма „Култура“.

Повече информация може да получите на имейл: hrishteni@abv.bg, телефон за връзка: 0888 400 939 – читалищен секретар Кремена Ганева.

