Старозагорският митрополит Киприан празнува имен ден на 31 август

В катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора ще бъдат отслужени водосвет и молебен за празника на владиката

На 31 август Старозагорският митрополит Киприан отбелязва своя имен ден. На тази дата Църквата почита паметта на Св. свещеномъченик Киприан, епископ Картагенски.

По повод празника от 11:00 часа в катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора ще бъдат отслужени водосвет и молебен.

Миряните са поканени да се включат молитвено в богослужението и лично да поздравят Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан по случай неговия имен ден.

Празничното богослужение ще даде възможност на духовници и вярващи да отправят своите благопожелания към владиката за здраве, сили и успешно архипастирско служение.