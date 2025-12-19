Старозагорският митрополит д-р Киприан отличи младите автори в конкурса за есе, посветен на Рождество Христово



Зам.-кметът Надежда Чакърова и Николай Диков секретар на Община Стара Загора : Християнските ценности дават светлина, надежда и посока на младите хора

В сградата на Старозагорската света митрополия днес се състоя церемония по награждаването на отличените участници в конкурса за есе на тема „Рождество Христово – светлина и надежда за всички“, организиран от Община Стара Загора съвместно с Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан и с подкрепата на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

Наградите на отличените ученици от VIII до XII клас бяха връчени от Старозагорския митрополит д-р Киприан, заместник-кмета на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова и секретаря на Общината Николай Диков. Конкурсът предизвика сериозен интерес и тази година, като в него се включиха 37 млади автори от училища на територията на общината.

Отличените участници в конкурса бяха наградени в присъствието на официалните гости. Първа награда получи Вениамин Пламенов Петров, втора награда бе присъдена на Ния Николаева Колева, а трето място зае Ивелина Камбурова. Журито присъди и три специални награди заради множеството впечатляващи и стойностни есета – на Румена Николаева Хаджиева, Антония Радославова Илиева и Теодора Павлова Вълкова.

В своето обръщение към участниците митрополит Киприан изрази радостта си, че инициативата се реализира за поредна година, и благодари на Община Стара Загора за последователната подкрепа. Той подчерта, че конкурсът създава празнично настроение в навечерието на Рождество Христово и насочва младите хора към смисъла на вярата и доброто. „Нека идващият Богомладенец да ни донесе много радост, мир и утеха в душите, за да можем да бъдем добри. Трудните времена, в които живеем, всички ги усещаме, но с надеждата в Христос всичко е по-леко и по-възможно“, каза митрополит Киприан, като благодари на учениците за създадените вдъхновяващи есета и ги поздрави за усилията и таланта им.

Заместник-кметът Надежда Чакърова изрази признателност към Старозагорската света митрополия и Негово Високопреосвещенство за доброто партньорство и за възможността конкурсът да се утвърди като устойчива традиция. Тя подчерта, че целта на инициативата е да съхранява и предава християнските ценности на младите поколения, които са особено важни в динамичната съвременна среда. „Ние няма да спрем да работим за това младите хора да се чувстват подкрепени, да имат светлина и надежда по своя път и да развиват таланта си с увереност и смисъл“, посочи Чакърова.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков също поздрави участниците, като акцентира върху значението на православната вяра, традициите и духовните корени. Той отбеляза, че в съвременното общество често се подменят ценности, но пътят напред остава един – праведният. „Бъдете посланици сред своите съученици за това, че няма по-здрав корен от християнското семейство и традициите, върху които е изградена нашата идентичност. Доброто винаги побеждава“, заяви Диков.

След официалната част церемонията продължи с неформален разговор, в който отличените ученици споделиха своите мечти, виждания и насоки за бъдещото си образование и развитие. Срещата премина в открит и вдъхновяващ диалог, който показа активната гражданска и духовна позиция на младите хора и тяхната потребност от подкрепа, смисъл и доверие

