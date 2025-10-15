Старозагорският художник Росен Кавръков с юбилейна изложба в Художествената галерия

Експозицията ще бъде отворена за посетители от 17 октомври до 02 ноември 2025 г.

Юбилейната изложба „СКИРИНГСАЛ” на художника Росен Кавръков ще бъде открита в залата за временни експозиции на Художествена галерия – Стара Загора на 17 октомври 2025 г. от 18.00 ч.

Посетителите на галерията ще имат възможност да се срещнат отблизо с пластичната и художествената образност на старозагорския художник Росен Кавръков. Живописните произведения в настоящата юбилейна изложба са създадени предимно през изминалата година като разкриват посоките на търсене и сюжетна линия, които авторът следва и развива във времето.

Творчеството на Росен Кавръков се откроява със своята характерна фигуративност, където платното оживява посредством различните изразни средства, които художникът използва. Особено място в неговото творчество заема и темата за човека. За връзката и срещата между хората, пресъздадени чрез различните персонажи и сюжети в неговите картини.

Експозицията може да бъде посетена до 02 ноември 2025 г.

Повече информация за събитията в Художествена галерия – Стара Загора може да видите тук.

Росен Кавръков е роден през 1975 г. в град Казанлък. Още в детска възраст заедно със семейството си се установяват в Стара Загора. Завършва своето художествено образование в Свободна академия „Жул Паскин” в София през 1999 година. Първото си самостоятелно представяне прави през 2002 г. в галерия „Неси” в Бургас.

От тогава до сега има реализирани множество самостоятелни изложби в Стара Загора, София, Хасково, Жеравна, Габрово и Бургас. Участник е в общи, национални и международни форуми и биеналета на живописта, сред които: „Приятели на морето”, Бургас; Балканско квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя народ”, Стара Загора; Международно биенале на малките форми, Плевен; Национален конкурс „Алианц България” за живопис, графика и скулптура; Лудогорие, Разград; Национална изложба за изобразително изкуство, Сливен; Национално биенале „Натюрморт”, Поморие и др. Отличен е с награда на спонсора Едоардо Миролио от Национална изложба за изобразително изкуство, Сливен през 2024 г., както и с номинации за живопис от Балканско квадриенале на живописта, Стара Загора, 2024 г. и Национален конкурс „Алианц България” за съвременно българско изкуство, Пловдив, 2012 г. Работи предимно в областта на живописта в жанровете пейзаж, натюрморт и фигурална композиция.

