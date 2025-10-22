Старозагорски фотографи превръщат оградните пана около парк „5-ти октомври“ в място за изкуство

Изложбата има за цел да напомни на жителите на града красотата на Стара Загора, като направи достъпа до изкуство ежедневен и непринуден

Фотографска изложба „Отвъд оградите“ ще бъде открита на 25 октомври 2025 г. от 13.00 ч. Автори са талантливите фотографи от „Улиците на Стара Загора“ – Ивайло Аврамов и Деян Петков, а снимките ще бъдат изложени на оградните пана на парк „5-ти октомври“ в Стара Загора.

Идеята за изложбата е на Творчески колектив „На улицата“ и се реализира с подкрепата на Община Стара Загора. Проектът е част от няколко планирани намеси в градската среда под общото име „Виж Стара Загора: съвременно изкуство в публичното пространство“.

„Изложбата включва фотографии на емблематични за града ни пространства. Тя има за цел да ни припомни високата стойност на тези места, която, увлечени в ежедневието, често забравяме да оценим“, отбелязват организаторите.

Проектът е финансиран по проект „Община Стара Загора – хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие чрез изкуство, иновации и традиции“, финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ “Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

Повече информация за събитието може да откриете на Фейсбук страницата на „Улиците на Стара Загора“.

