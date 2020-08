Старозагорската опера е на финал с иновативен образователен проект

Държавна опера – Стара Загора e на финал на оперната надпревара за образователни спектакли, организиран от Асоциацията на европейските филантропи за опера и балет „FEDORA“ – най-престижната европейска платформа, подкрепяща иновации в оперното и балетното изкуство.

Проектът EduOpera for special you(th), който на български звучи като „Образователна опера за специални млади хора“ е вероятно най-иновативният български замисъл, който съчетава музика, танц и оперно изкуство с образователно-терапевтични цели. С него Старозагорската опера цели да предостави музикални и танцови работилници за млади хора с генерализирани разстройства на развитието от аутистичният спектър, с дефицит на внимание и хиперактивност, синдром на Даун и други сензорни предизвикателства, които ще има възможност да се изявят с подкрепата на психолози, млади доброволци и оперни артисти на сцената на старозагорската опера в специалния интерактивен спектакъл „Аз съм музикант“. Партньори в неговото реализиране са Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (Ресурсен център – Стара Загора), Националната асоциация на ресурсните учители – Стара Загора и Международен младежки център – Стара Загора.

Представяне на проекта „Аз съм музикант“ – видео

На финала Старозагорската опера се конкурира с още 3 изключителни Европейски оперни грандове:

– Birmingham opera company с проекта им „Going for gold”;

– Оперният театър „Ла Фениче“ – Венеция, Образователният им спектакъл, с когото ще се конкурира Старозагорската опера се казва „La Fenice tells you: a magical ring between gnomes, giants and heroes“

– Спектакълът „Blue Water / CivicOpera“ на Theatro Sociale Como AsLiCo – Комо, Италия

Финалната фаза стартира на 29 юни от 16:00 часа с откриващото онлайн събитие „Generosity and creativity without borders“ (Щедрост и креативност без граници), на което Старозагорската опера представи своя проект пред ценители на изкуството от целия свят. За всеки един от финалистите е открита специална дарителска сметка, в която постъпилите средства ще бъдат използвани за реализиране на проектната идея. Освен събраните средства, победителят сред финалистите ще получи и бюджет от 50 000 евро за разгръщането на своята идея.

На следния линк може да видите идеите на 4-те финалиста:

https://www.fedora-platform.com/discover/news/the-nominees-for-the-fedora-education-prize-2020/144

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Нашето вдъхновение и мотивация идва от на първо място от факта, че оперната музика може да се използва много ефективно в подкрепа на развитието на деца и младежи със специални нужди и ние сме убедени, че ще го докажем с реализирането на нашата идея. Освен това, ние искаме да запълним празнината на недостатъчното културни продукции, подходящи за тази специфична група млади хора. Вярваме, че нашият иновативен замисъл ще вдъхнови и други културни и социални организации да работят съвместно за развитието на приобщаващи продукции.

Подкрепете проекта на Старозагорската опера за приобщаване на младежи със специални потребности като дарите средства на посочения адрес:

https://www.fedora-platform.com/discover/nominees/eduopera-for-special-youth/207?fbclid=IwAR2FOXJeCUScWzcjvgxwNbiGn2p5rTNVUvqzyyWxun_0qQzw1cdVW8imwHs

Припомняме, че Държавна опера-Стара Загора е първата българска опера член на ФЕДОРА и финалист на техния престижен конкурс.

Началото бе сложено на 17 декември, когато бе подадена проектната идея.

На 3 февруари Държавна опера-Стара Загора вече е сред селектираните 16 кандитати, които са подбрани да преминат към следващата фаза на конкурса. Можем да я сравним с полуфиналите на спортно състезание. В нея Старозагорската опера се надпреварваше с престижни оперни компании като:

Fondazione Teatro la Fenice – Венеция, Италия

English National Ballet, Англия

Birmingham Opera Company – също финалисти, Англия

Staatsoper Stuttgart, Германия

Muziektheater Transparant, Белгия

Irish National Opera , Ирландия

Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg, Германия

Teatro Sociale di Como – AsLiCo, Италия – третият финалист

На този линк са резюметата на всички селектирани театри:

https://www.fedora-platform.com/discover/shortlist#education

В тази полуфинална фаза, старозагорската опера събра малко над 1000 гласа чрез публично онлайн гласуване, което я нареди на 3-то място от всички проектни идеи, състезаващи се за наградата за образователни продукции. Проектът събрал най-много вот от публиката се класира автоматично за финалната фаза, а специално жури номинира другите 3 финалисти. Държавна опера-Стара Загора, съответно, бе избрана за финалите от журито.

Освен Образованието, ФЕДОРА има още 3 направления, по които набира проектни предложения :

– Опера

– Балет

– Дигитални проекти.