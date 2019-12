Старозагорци празнуваха на площада пред Общината

Малки и големи старозагорци се събраха в новогодишната вечер на обновения площад пред сградата на община Стара Загора. С весели усмивки и празнично настроение, стотици старозагорци дойдоха, за да посрещнат новата 2020 година.

Присъстващите отброиха последните десет секунди от старата година и с националния химн посрещнаха новата 2020 година.

Празнични илюминации озариха небето над Стара Загора, за радост на събралите се на площада старозагорци и гости на града.

Всички си пожелаха много здраве и късмет през новата година, по-добър живот и повече радостни моменти.

Празнуващите извиха кръшно българско хоро и се веселиха дълго с музиката и песните на фолклорен оркестър „Авлигите“.

Малко по-рано пък любителите на операта за четвърти пореден път се насладиха на „Новогодишна наздравица в Операта“. Празничният концерт бе дело на солистите, оркестъра и балета на Държавна опера-Стара Загора. На диригентския пулт застана именитият сръбски диригент Деян Савич. Специални гости тази година са сръбската оперна певица Ивана Албрехт и джаз легендата Васил Петров. Участваха и солистите на Държавна опера-Стара Загора Яница Нешева, Георги Динев, Ивайло Йовчев, Иван Кабамитов. Прозвучаха популярни оркестрови пиеси, арии от опери и оперети. Васил Петров взриви публиката с изпълнения на емблематичните за певеца и обичани от публиката вечни песни Nat King Cole, Smile, Old Man River, Strangers In The Night, My Way.

Празничното великолепие бе допълнено от изпълненията на балета на Държавна опера-Стара Загора на „Валс на цветята“ от „Лешникотрошачката“, финал на балета-стихия „Гето“, атрактивния мъжки танц „Au Suivant“, танц фламенко в интерпретацията на Стефан Николов и Магдалена Янева.