Старозагорци могат да плащат данъци и такси в левове и евро от 5 януари 2026 г.

Те ще получават ресто само в официалната парична единица на ЕС. Изнесените работни места за плащане на задълженията остават непроменени, както и срокът за отстъпката от 5%

Данък сгради и такса смет за 2025 г., както и за предходни години, може да се заплащат от живеещите на територията на Стара Загора и населените места още от първия работен ден на 2026 г. С банкова карта – още в 8.30 часа сутринта на 5 януари 2026 г., а в брой – от 13.30 часа също в първия делничен понеделник.

Имаме уверения от софтуерните разработчици, че на 5 януари 2026 г. ще имаме готовност и софтуерите ще са пригодени да приемат нормално плащания, огласи Иван Иванов, директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора. И към момента софтуерите визуализират сумите и в левове, и в евро, но засега приемаме само в левове, съгласно действащото законодателство, допълни той.

От 5 януари ще се приемат и двете валути. Служителите на касите в офисите на „Местни данъци и такси“ са обучени и са запознати с евровите банкноти. До 31 януари 2026 г. гражданите могат да заплащат данъци и такси и с двете валути, а служителите са наясно, че те трябва да връщат ресто единствено в официалната разчетна единица на Евросъюза.

Надявам се, че ще стартираме нормално през новата година, макар че за нас се явява още едно предизвикателство – в момента се работи с нов програмен продукт в „Местни данъци и такси“, съобщи още Иван Иванов. „Поради което е възможно поради все още продължаващото обучение на служителите, да има забавяния при определени операции“, предупреди специалистът.

Изнесените работни места, в които старозагорци могат да заплащат своите данъци и такси, остават без промяна; за централната част на Стара Загора, например, офисът е срещу сградата на Държавна опера, под Второ ОУ.

В началото на годината плащания на данъци се извършват за предходни периоди – за 2025 г. и предишни години. За 2026 г. няма да има облагания още в началото на годината. Не се очакват необичайни струпвания на хора, още повече, че 5-процентната отстъпка при плащане на цялата сума наведнъж ще важи отново до 30 април.

Към момента не е отпаднало задължението на общините да осведомяват своите граждани за размера на техните данъци на хартиен носител и в плик по пощата. Има опция хората да се откажат от хартиено съобщение през сайта за онлайн плащания – там има бутон, с който могат да се откажат от писмата и да посочат имейл, на който да получават известия.

От Нова година очакваме да започнем да работим с мобилни банкирания с повече банки – до момента това беше възможно само с ДСК Банк и Първа инвестиционна, сега към тях ще се прибавят още няколко, благодарение на внедрения нов софтуер, отбеляза още в заключение директорът на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора.

