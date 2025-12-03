Стара Загора запали коледните светлини с пъстър парад и празничен спектакъл

Стара Загора официално даде старт на коледните празници с тържествено запалване на светлините на градската елха тази вечер

Светлините на коледната елха грейнаха на площада пред сградата на Общината тази вечер. Началото на тържествената програма бе поставено от празничен парад, който премина от СУ „Васил Левски“ до централния площад. Там публиката се наслади на вълнуващ концерт-спектакъл.

В програмата участваха децата от ДЮССИ „Алегра“ и Театрално-огнена формация „Повелители на мечти“, които впечатлиха със своята енергия, артистичност и оригинална хореография.

Празничната атмосфера бе допълнително оживена от появата на Дядо Коледа и неговите помощници. Белобрадият старец поздрави най-малките и им разкри как могат да попаднат в списъка на добрите деца.

С много музика, светлини и емоции вечерта постави ярко начало на коледните тържества в Стара Загора и подари на жителите и гостите на града истинско празнично настроение.

