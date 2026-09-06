Стара Загора се преклони пред паметта на героите си и отбеляза 141 г. от Съединението на България

Зам.-кметът Радостин Танев: „Миналото и настоящето ни показват, че е време да поставим обединението пред разделението. Да живее България! Съединението прави силата!“

С тържествен общоградски ритуал и преклонение пред паметта на героите Стара Загора отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Честването, организирано от Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада, се състоя пред паметника „Защитниците на Стара Загора“ в парк „Пети октомври“.

Под звуците на Военния духов оркестър присъстващите се поклониха пред паметта на героите и поднесоха венци и цветя в знак на признателност към всички, които преди 141 години имаха смелостта не просто да мечтаят за обединена България, а да превърнат тази мечта в историческа реалност.

Бригадният генерал Мирослав Костадинов прие строя и поздрави военнослужещите по случай празника.

В приветственото си слово заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев припомни, че на 6 септември 1885 г. Княжество България и Източна Румелия се обединяват – акт, превърнал Съединението в символ на националното единство, смелостта и държавническото мислене. Той подчерта, че 141 години по-късно примерът на предците ни продължава да носи силно послание и към съвременността.

„Миналото и настоящето ни показват, че е време да поставим обединението пред разделението. Ако искаме да развиваме градовете си, ако искаме да развиваме държавата си, днес повече от всякога се нуждаем именно от това. Да живее България! Съединението прави силата!“, заяви заместник-кметът Танев.

С особена емоция към присъстващите се обърна и водещият на събитието – актьорът Димитър Митев. Той припомни историческия контекст и значението на 6 септември 1885 г., като открои и емблематичните думи на Захари Стоянов: „Братя, часът на Съединението удари.“

В знак на признателност пред паметта на героите венци и цветя бяха поднесени от Община Стара Загора, министъра на отбраната на Република България, началника на отбраната на Република България, Областна администрация – Стара Загора, Общински съвет – Стара Загора, Втора Тунджанска механизирана бригада и Тракийски университет – Стара Загора.

Почит към великите синове на България засвидетелстваха и представители на политически партии, обществени организации и граждански сдружения, както и признателни граждани.

От името на Общинския съвет – Стара Загора церемонията уважиха заместник-председателите Антон Тонев и проф. Иван Върляков, както и общински съветници от различни политически сили, които отдадоха почит към паметта на героите.

В честването се включиха и областният управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, общественият посредник Иванка Сотирова и народни представители, които отдадоха почит към паметта на достойните ни предци.

От името на Община Стара Загора признателност към делото на предците ни засвидетелстваха секретарят на Общината Николай Диков, началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова и други представители на администрацията.

Преди церемонията по улиците на Стара Загора премина празнично шествие, организирано от сдружение „Брат за брата“.

Празничната програма продължи с концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ на площада пред Общината.

На 6 септември своя празник отбелязват и старозагорските села Пряпорец, Остра могила, Сладък кладенец, Малко Кадиево, Християново и Стрелец. Празничните програми ще започват на площадите в центровете на населените места, съответно в часовете Пряпорец – 11.30 ч., Остра могила – 16.00 ч., Сладък кладенец – 17.00 ч., Малко Кадиево – 18.00 ч., Християново – 18.00 ч. и Стрелец 18.30 ч.

141 години по-късно Съединението продължава да бъде не просто страница от историята, а урок за силата на общата воля. Урок, който ни напомня колко много можем да постигнем, когато сме заедно.