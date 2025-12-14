Стара Загора събра над 500 каратеки на третото издание на Коледния турнир „Купа Берое“

Организаторите връчиха плакети с благодарност за подкрепата към кмета Живко Тодоров, зам.-кмета Надежда Чакърова и представители на спортната общност

Третото издание на Коледния турнир по карате „Купа Берое“ събра в Стара Загора над 500 състезатели от 25 отбора от цялата страна и се утвърди като едно от значимите спортни събития в края на годината. Надпреварата се проведе в спортна зала „Стара Загора“ и обхвана всички възрастови категории.

Състезанието бе организирано от Карате клуб „Берое“ в партньорство с Община Стара Загора и премина при силен интерес и отлична организация.

Турнирът бе официално открит от Шихан Асен Асенов, главен експерт в отдел „Спортни дейности“ на Община Стара Загора, който приветства участниците и гостите с думите:

„Добре дошли в Стара Загора, добре дошли на Коледния турнир по карате. Нека най-добрите победят, а останалите да знаят едно – всяка загуба е урок. Следващият път тя ще бъде победа, ако сте постоянни“, заяви той.

Специален гост на спортния форум бе олимпийската шампионка от Токио 2021 Ивет Горанова – символ на високото спортно майсторство и вдъхновение за младите състезатели. Тя бе отличена с плакет с благодарност от организаторите, а в своето обръщение към участниците сподели:

„Много се радвам да бъда сред толкова много млади и мотивирани състезатели. Вие не сте просто състезатели – тук виждам много бъдещи шампиони. Това, че сте избрали да бъдете тук и да стъпите на татамито, вече ви прави победители, защото сте избрали пътя на дисциплината и труда. Бъдете здрави, смели, уважавайте всеки в залата и извън нея и най-вече – радвайте се на всеки миг на татамито. Успех!“

Треньорите на Карате клуб „Берое“ – сенсей Наньо Ленов и сенсей Живко Сираков, също отправиха думи на благодарност към всички участници и партньори:

„Благодарим на всички отбори, състезатели, съдии, родители и треньори за това, че заедно направихме един малък празник за каратето. Специални благодарности отправяме към Община Стара Загора за подкрепата и гласуваното доверие да реализираме това събитие“, подчертаха те.

В рамките на турнира бяха връчени плакети с благодарност за подкрепата към кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, зам.-кмета с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, началника на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов и председателя на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности в Общинския съвет Красимира Чахова.

С провеждането на Коледния турнир „Купа Берое“ Стара Загора за пореден път затвърди позициите си на активен домакин на значими спортни форуми и на град, който последователно подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и младите таланти.

