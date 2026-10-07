Стара Загора събира състезатели от четири държави за Балканиада и международен фестивал по спортен бридж

Спортната програма по повод празника на града включва и традиционен турнир по спортна стрелба

Стара Загора ще бъде домакин на XVIII Балканиада и 45-ия Международен фестивал по спортен бридж. Събитията са част от проявите по повод празника на града и ще се проведат в периода от 7 до 11 октомври в конферентните зали на хотел „Верея“.

Балканиадата започва на 7 октомври от 10:00 часа и ще продължи и на 8 октомври. В надпреварата ще се включат 16 отбора от четири държави – България, Румъния, Сърбия и Турция.

Близо 100 участници в Международния фестивал по спортен бридж

От 9 до 11 октомври програмата продължава с 45-ия Международен фестивал по спортен бридж. Очаква се в него да участват близо 100 състезатели, а проявата е сред най-мащабните събития по спортен бридж на Балканите.

Организатор е „Клуб по спортен бридж – Стара Загора“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Турнир по спортна стрелба на 9 и 10 октомври

Спортната програма по повод празника на Стара Загора включва и традиционния турнир по спортна стрелба, който ще се проведе на 9 и 10 октомври.

Състезанието е с любителски характер и ежегодно събира над 100 участници, които ще премерят сили с пневматично и огнестрелно оръжие.

Същинската надпревара започва на 9 октомври от 10:00 часа в спортна зала „Стара Загора“. На следващия ден – 10 октомври от 10:00 часа, състезанието ще продължи в стрелкови комплекс „Лозенец“.

Дните от 6 до 8 октомври са определени за свободни тренировки в залата по пневматика в спортна зала „Стара Загора“.