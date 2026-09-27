Стара Загора с първия си официален туристически пътеводител след повече от 60 години

Изданието беше представено на 27 септември – Световния ден на туризма, и включва туристически обекти, карти, QR кодове и информация на английски език

Стара Загора има нов официален туристически пътеводител повече от шест десетилетия след издаването на предишния. Отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора представи изданието на 27 септември – Световния ден на туризма.

Последният официален пътеводител на Стара Загора е от 1961 г. и представя емблематичните за онова време места и забележителности в града.

Новото издание показва съвременния облик на Стара Загора и значително по-богатия спектър от културни, исторически и туристически обекти, които градът предлага на своите жители и посетители.

Карти, QR кодове и информация на английски език

Пътеводителят събира на едно място полезна информация за туристическите обекти в Стара Загора. Включени са карти и QR кодове, чрез които читателите получават достъп и до допълнително дигитално съдържание.

Информацията е преведена и на английски език, което прави изданието подходящо и за чуждестранните гости на града.

В подготовката му са участвали представители на Старозагорската света митрополия, Регионалния исторически музей, Художествената галерия и Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Редакцията е дело на Надежда Груева, директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Къде може да бъде намерен пътеводителят?

Новият пътеводител вече е достъпен в Туристическия информационен център в Стара Загора.

Предстои той да бъде картотекиран в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ като книжно издание, както и да бъде пуснат в продажба.

През следващата година информацията от него ще бъде оформена и като дигитален гид за Стара Загора.

Ранните пътеводители от 60-те години на XX век отразяват период, в който хилядолетната антична история на Стара Загора се съчетава с мащабното социалистическо градоустройство, индустриализацията и развитието на парковата среда.

Новото издание продължава тази традиция, но представя града в неговия съвременен облик, обединявайки история, културно наследство, забележителности и туристически места.