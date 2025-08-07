Стара Загора с четири нови пейки за кърмене и преповиване

Днес бяха дарени четири специални пейки за кърмене и повиване на бебета в различни зони от град Стара Загора – до Жабката, в парк “Тракия“, до шадравана в парк „Артилерийски“ и парк “Станционна градина”.

Дарението съвпада със световната седмица на кърменето.

Пейките са изцяло финансирани от видния общественик Янко Янков, председател на СНЦ “Истината за Стара Загора” и Мисис България 2022 – Гергана Станчева – майка и собственик на фондация “Подкрепа за кърмене”, която стои зад тази национална инициатива.

Първата майка, която видя една от новите пейки, веднага я използва, за да накърми бебето си – неочакван, но изключително трогателен момент, запечатан в снимков материал от събитието.

Благодарим на Община Стара Загора за подкрепата и на Телевизия Стара Загора за медийното отразяване.

След приключването на текущите ремонти в два парка в града, те също ще бъдат снабдени с подобни пейки.

Инициативата вече е реализирала дарения в Ямбол, Сливен, Кабиле, Русе, Чирпан, Казанлък и Пловдив, а предстоят нови дарения в Търговище, Раковски и други български градове.

