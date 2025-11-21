Стара Загора посреща волейболното дерби „Берое 2016“ – „Левски“ София

Градът очаква оспорван сблъсък в зала „Иван Вазов“ на 23 ноември от 19.00 ч.

Стара Загора ще бъде домакин на един от най-атрактивните двубои в мъжкото волейболно първенство. На 23 ноември 2025 г. /неделя/ от 19.00 ч. в спортна зала „Иван Вазов“ местният ВК „Берое–2016“ ще посрещне отбора на ВК „Левски“ София. Очакванията са за динамична и оспорвана среща, която да предложи силни спортни емоции.

Събитието се организира със съдействието на Община Стара Загора като част от ангажимента за насърчаване на активния спорт и подкрепа към местните отбори. Предстои истинско волейболно дерби, в което „Берое–2016“ ще играе пред своята публика.

