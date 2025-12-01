Стара Загора отново обединява добротворци в инициативата „Чудната елха“

Кампанията подкрепя центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината

Общественият посредник на Община Стара Загора Иванка Сотирова, заедно с Младите омбудсмани Илиян Илиев и Зара Кичукова, и тази година организират благотворителната инициатива „Чудната елха“ – кауза, която традиционно обединява училищната и гражданската общност в подкрепа на хора в затруднено положение.

През 2025 г. усилията са насочени към подобряване на материалната база в центровете за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора. Събраните дарения ще подпомогнат създаването на по-уютна, защитена и стимулираща среда за децата и младежите, настанени в специализираните социални услуги.

Организаторите приканват училища, детски градини, родители, граждани, институции и фирми да се включат в кампанията. Всеки жест на подкрепа независимо от мащаба носи топлина, внимание и надежда на децата, които най-силно се нуждаят от тях.

Дарения се приемат до 22 декември, като участието може да бъде индивидуално или чрез организирани училищни инициативи и благотворителни базари.

Инициативата „Чудната елха“ се реализира за седма поредна година и традиционно обединява ученици, родители, училищни екипи и граждани около каузи, които носят реална подкрепа за хора в уязвимо положение. Общите усилия на училищата, учениците и техните семейства могат да осигурят по-топла и чудна коледна атмосфера за тези, които най-много се нуждаят. Кампанията „Чудната елха“ се утвърди през годините като устойчива традиция, която обединява хората около каузи, носещи промяна.

