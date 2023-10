Стара Загора отново е домакин на “ZagoraDev” – два дни полезни срещи и лекции за високите технологии и развитието на IT сектора

Преди четири години, от врата на врата презентирахме Стара Загора като добро място за правене на бизнес в IT сферата.

Компаниите бяха изненадани, но и любопитни с какво можем да бъдем по-привлекателна дестинация от други големи градове. Така, стъпка по стъпка започнахме да развиваме тази идея, да работим целенасочено за привличането на сектора. Тогава се роди първата ни обща инициатива – безплатно обучение за ученици с високотехнологични интереси. Беше „зелена светлина“, че сме на прав път – само за ден, стотици ученици се записаха. Това ни мотивира и ето – днес сме част от поредното голямо събитие, изцяло насочено към този сектор. Заедно с представители на бизнеса, училищата, Тракийския университет работим в една посока, уверен съм, че тя е правилната“. С тези думи зам.-кметът на Стара Загора Радостин Танев започна тазгодишното издание на форума „ZagoraDev”. В залата на Културен център „Стара Загора“ два дни се провежда среща на хората, обединени от интереса към информационните технологии, развитието, качеството, автоматизацията и иновациите. Радостин Танев сподели с присъстващите и част от стъпките, които Община Стара Загора прави, за да бъде полезна на бизнеса, на образователните институции, но и на младите хора в града. „Работим не само инвестирайки в образователната инфраструктура, създавайки новото учебно заведение – Професионална гимназия по компютърни системи и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, разкриването на IT специалностите в Тракийския университет, но и в посока подобряване на градската среда, екологичния транспорт, места за спорт и отдих и не на последно място – улеснение на работодателите. Създадохме „бърза писта“ с Бизнес карта за по-бързо административно обслужване, както и планираме да отделим средства за подкрепа на стартиращи местни компании. Убеден съм, че по този начин ще стимулираме развитието на Стара Загора като подходяща екосистема за този вид бранш“, посочи в експозето си Радостин Танев. От думите му стана ясно, че предстои наред с останалите планирани електронни услуги, заедно с ученици и студенти да бъде създадено мобилно приложение за регистрация на домашни любимци. „Това ще е първото, надявам се от много следващи, общи начинания, с които показваме, че сме отворени към идеи и съвместна работа с младите хора с умения и знания в сферата на информационните технологии“, подчерта Танев.

„ZagoraDev” отново събра в Стара Загора професионалисти, които да говорят по актуални за сферата теми. В програмата се включиха представители и на Тракийския университет, който е партньор на събитието, организирано от Община Стара Загора и eDynamix, с подкрепата на AIBEST, BESCO и BASSCOM.

Лектори на двудневния форум са Марио Костадинов – Head of Strategic Parnerships,BGO Software; д-р инж. Михаил Загорски -Member of the AI lab and CAD systems, Sofia Tech Park; Владимир Радков – Manager, Mobile Apps Department на eDynamix; Елица Стоилова – CEO на Umni.bg; Методи Дързев – Founder & CEO на Edoms; Димитър Иванов – Advisor Application Designer Architect, DXC Technology; Владислава Каратaнева – Marketing Specialist, Technical Content Writer на SiteGround, Христо Хубенов от School Club, Gluon Quantum, както и Десислав Богоев и Георги Георгиев – 15-годишни ученици в СУ “Неофит Рислки”, град Харманли, разработващи технологични решения и автори на IT проектите, които Gluon Quantum реализира. Водещ на “ZagoraDev” е журналистът и медиен експерт Благовест Илиев.

