Стара Загора отличи шампионите в Коледния турнир по футбол „Купа Стара Загора“

Над 700 деца се включиха в надпреварата тази година

Традиционния Коледен турнир по футбол „Купа Стара Загора“ събра 59 детски отбора от различни градове на страната в Спортен комплекс „Трейс Арена“. Надпреварата, организирана от ФК „Верея“ и Община Стара Загора, се проведе в категориите за деца, родени между 2012 и 2018 г., като привлече над 700 млади състезатели.

През годините турнирът се утвърди като силна и престижна сцена за детско-юношеския футбол, а интересът към събитието продължава да расте. „Купа Стара Загора“ е сред най-големите коледни турнири за подрастващи в страната и е част от спортния календар на града.

Във всяка възрастова група бяха присъдени призови първи места, а всички деца в турнира получиха медал за участие. Победителите бяха наградени с купи и медали, връчени от Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора. Той поздрави участниците и подчерта значението на масовия детски спорт и подкрепата на футбола в ранна възраст.

Шампиони възраст 2012–2018

• 2012 – ПФК „Берое“

• 2013 – „Розова долина“

• 2014 – ПФК „Берое“

• 2015 – ПФК „Берое“

• 2016 – ФК „Перник“

• 2017 – ФК „Бургас спорт“

• 2018 – ФК „Бургас спорт“

Организаторите благодариха на всички участници, треньори, родители и гости, както и на партньорите, които подкрепят провеждането на турнира всяка година.

