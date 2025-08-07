Стара Загора отбелязва Международния ден на младежта с изложение и концерт на Керана и Космонавтите

Посетителите ще могат да се включат в богата програма от тематични работилници, творчески ателиета, танцови предизвикателства и полезни активности

Международният младежки център, с подкрепата на Община Стара Загора, организира празнично събитие под мотото „Младежите – звездите на бъдещето“, посветено на активните и социално ангажирани млади хора и вдъхновено от едно от най-зрелищните астрономически събития на нашето небе – максимума на метеорния поток Персеиди. Поводът е Международният ден на младежта, който се отбелязва ежегодно на 12 август по инициатива на Организацията на обединените нации.

На тази дата парк „Артилерийски“, където е изложен и монументът със спътника „България 1300“, който символизира научния напредък, ще се превърне в сцена на звездна младежка енергия, креативност и музика. Събитието е подарък от Община Стара Загора към младите хора в града – с признание за тяхната роля в обществото и стремеж към активно участие и развитие.

Празничната програма започва на 12- август (вторник) 18.00 часа с младежко изложение по продължението на централната алеята в парк „Артилерийски“. В изложението ще се включат младежки организации и институции, които работят в подкрепа на младите хора. Те ще представят своята дейност чрез информационни щандове, ателиета и демонстрации.

Участници в изложението ще бъдат:

· Международен младежки център

· Младежки общински съвет

· Млад Омбудсман и Съвет на младите омбудсмани

· Български младежки Червен кръст

· Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (включително клуб „Забавна астрономия“, Център за кариерно ориентиране)

· Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“)

· Превантивно-информационен център по зависимости

· Регионална здравна инспекция – Стара Загора

· Агенция по регионално икономическо развитие

· Регионален исторически музей

· Ротари клуб Стара Загора – „Ротаракт“ и „Интеракт“

· Творчески колектив „На улицата“

· Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Гостите ще могат да се включат в тематични работилници, танцови предизвикателства и практически занимания, насочени към развитие на умения, обмен на идеи и насърчаване на активното младежко участие в обществения живот.

Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на „Керана и Космонавтите“ – една от най-открояващите се съвременни групи на българската сцена. Музикалното събитие започва в 20.00 часа, на сцената в парк „Артилерийски“. Входът е свободен.

Община Стара Загора кани всички млади хора, техните приятели и семейства да бъдат част от този ден – празник на младостта, вдъхновението и музиката под звездното небе.

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12- ти август, по инициатива на Организацията на обединените нации (ООН). Денят е определен през 1999 г. от Общото събрание на ООН, с цел да се привлече вниманието към предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени младите хора по света, както и да се отбележи тяхната роля като ключови двигатели на социалната промяна, иновации и устойчиво развитие.

