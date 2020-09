Стара Загора отбеляза тържествено 112 години от обявяване на Независимостта на България

Днес се навършват 112 години от обявяване на Независимостта на България. Тази година, поради въведените противоепидемични мерки, в Община Стара Загора нямаше организиран общоградски ритуал, но в знак на почит към безсмъртните наши деди, бяха поднесени венци и цветя пред паметника „Паметника на загиналите във войните старозагорци“ в парк „Александър Стамболийски“.

„Денят на Независимостта е толкова значим за България, правейки ни независими от Великите сили. На 22 септември 1908 година във Вeликo Търнoвo княз Фeрдинaнд c мaнифecт oбявявa нeзaвиcимocттa нa Бългaрия. C тoзи aкт ce oтхвърлят пocлeднитe вacaлни връзки c Ocмaнcкaтa импeрия. Княжecтвo Бългaрия cтaвa нeзaвиcимa държaвa нaчeлo c кoрoнoвaния цaр Фeрдинaнд. Към днешна дата всеки един от нас трябва да има своя вътрешен глас за независимост. Само по този начин ще осъзнае важността на днешния ден“, каза зам.-кметът Иванка Сотирова.



Под звуците на националния химн, изпълняван от общинския духов оркестър, се поклониха още зам.-кметът Красимира Чахова, областният управител Гергана Микова, зам.- областният управител Петя Чакърова, общински съветници, народни представители и граждани.



Честването продължи с концерт на детски фолклорен ансамбъл „Загорче“ на площада пред Общината.