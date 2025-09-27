Стара Загора отбеляза Световния ден на туризма с грандиозно лазерно шоу

В навечерието на Световния ден на туризма жители и гости на Стара Загора станаха свидетели на спектакъла „Светлината на имената“

27 септември е датата, която празнува пътешествията, откриването на нови

светове, култури и традиции.

Всяка година Световната организация по туризъм избира мото за празника,

като за 2025 г. то е „Туризъм и устойчиви трансформации“. Това послание

се опита да предаде отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора чрез

лазерния спектакъл „Светлината на имената“.

Шоуто бе осъществено от Dani Laser Show снощи на античната улица на

Августа Траяна пред погледа на стотици граждани и гости на града. То е

посветено на всички осем имена, с които градът ни е бил познат през

вековете – всяко носещо история, послания и развитие, за да стигнем до

Стара Загора каквато я познаваме днес.

Берое, Боруй, Железник, Иринополис, Ески Заара, Верея, Августа Траяна и

Стара Загора – всички имена, с които е познат нашият град през дългата

му история.

Организатори на събитието са Туристически информационен център Стара

Загора със специалната подкрепа на Община Стара Загора.

