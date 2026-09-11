Стара Загора обменя опит за иновативни градски решения с белгийския град Хийл

Зелени коридори, нови пешеходни пространства и превръщането на индустриалното наследство в център за иновации бяха сред акцентите на среща по проекта „Нов европейски Баухаус“

Община Стара Загора събра архитекти, представители на професионални и неправителствени организации и експерти на четвъртата среща на заинтересованите страни по проект NEBA (Нов европейски Баухаус).

Срещата се проведе на 10 септември, а основен акцент беше опитът на белгийския град Хийл в градското планиране, трансформацията на индустриалното наследство и създаването на иновативни пространства.

Сред участниците бяха представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България, Агенцията за регионално икономическо развитие, заместник-председателят на Общинския съвет проф. Иван Върляков, директорът на дирекция „Европейски програми и протокол“ Георги Симеонов и главният архитект на Стара Загора арх. Николай Василев.

Иновативен кампус обединява бизнес, образование и наука

Представен беше проектът на Хийл за изграждане на иновативен кампус, който трябва да обедини усилията на местната власт, научноизследователската общност, образователните институции и бизнеса.

Целта е създаването и внедряването на иновации в индустриални производства с висока добавена стойност.

Участниците се запознаха и със стратегическите проекти на белгийския град за цялостно обновяване на градските пространства чрез инвестиции в култура, предприемачество и нови комуникационни връзки.

Сред основните идеи е изграждането на зелени коридори, които да свързват ключови части на града и да подобрят връзките между центъра и периферните райони.

Новата концепция цели да насърчи алтернативните форми на градска мобилност, включително пешеходното придвижване по нови зелени градски артерии.

От индустриалното наследство до нови жилищни пространства

Градоустройствената концепция на Хийл включва още централен градски пазар, нова зона за културните институции, жилищен район в близост до железопътната гара и развитие на историческия център.

Специално място в идентичността на града заема историята на Св. Димфна, смятана за покровителка на хората с психични заболявания и жертвите на семейно насилие.

През вековете в Хийл се развива специфичен модел на грижа, при който хора с психични заболявания живеят в приемни семейства и остават част от местната общност. Този подход впоследствие е интегриран в белгийската система на здравеопазване и се свързва с концепцията за „грижа в общността“.

Проекти от Стара Загора като примери за Новия европейски Баухаус

По време на срещата бяха представени и два проекта за подобряване на градската среда в Стара Загора – обновеният Летен театър в парк „Аязмото“ и новата пешеходна зона в центъра на града.

Авторите им арх. Явор Янулов и арх. Велимир Георгиев представиха концепциите и подхода при тяхното разработване.

От Общината посочват проектите като примери за основните ценности на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика и приобщаване на местната общност.