Стара Загора е домакин на два национални форума с фокус върху киберзащита на децата и популяризиране на културното наследство

Инициативите се осъществяват с подкрепата на Община Стара Загора и ще се проведат на 11 ноември в зала „П. Р. Славейков“

Община Стара Загора ще бъде домакин на две големи събития в един ден – 11 ноември 2025 г. (вторник). Форумите, посветени на безопасната дигитална среда за децата и популяризирането на българското културно наследство, ще се проведат в зала „П. Р. Славейков“ на Общината. Инициативите се реализират с подкрепата на Община Стара Загора и са насочени към две от най-важните каузи на съвремието – защитата на децата в онлайн среда и насърчаването на интереса към българското културно наследство.

Събитията ще съберат на едно място представители на различни институции – министерства, МВР, областна администрация, РУО, депутати, експерти, както и представители от ръководството на Община Стара Загора. Поздрав към гостите ще отправи заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова.

От 11.00 часа започва Националният форум под надслов „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, част от мащабната програма „Киберзащитници“, която е основана от проф. Владимир Бронфенбренер.

В рамките на дискусиите ще бъдат представени препоръки към деца и родители за максимално безопасно сърфиране в мрежата и ефективна превенция на тормоза в киберпространството.

От 15.00 ч. стартира и Националната дискусия с ученици и учители, фокусирана върху популяризирането и съхраняването на културно-историческото и природно наследство на България.

Събитието е пето поред и се реализира в партньорство между Министерството на образованието и науката (МОН) и Сдружение „Общество културно наследство“ с председател Славка Бозукова – издател и главен редактор на в. „Стандарт“. Участие в него ще вземат Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, Петър Калчев, директор на РИМ – Стара Загора и депутатите Илияна Жекова, Маноил Манев и Радослав Рибарски.

Този форум е в синхрон с целите на Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава социализацията и интегрираното обучение на учениците извън класната стая.

Участниците ще обменят добри практики и иновативни идеи за популяризиране на културните обекти, развивайки социално-емоционалната интелигентност и културната осъзнатост на младите хора.

