Стара Загора чества Деня на народните будители с богата програма

Събитията, посветени на Деня на народните будители започват от 27 октомври 2025 г., а на 30 октомври 2025 г. ще бъдат връчени наградите „Анастасия Тошева“ от 17.00 ч. в Културен Център „Стара Загора“.

В празничната програма са предвидени събития за всички възрасти.

На 1 ноември (събота) традиционно ще бъде отслужена заупокойна литургия в храм „Свети Теодор Тирон“ от 09.00 ч., а след това ще се проведе тържествен общоградски ритуал пред паметника на „Митрополит Методи Кусев“ от 11.00 ч.

