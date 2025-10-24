петък, октомври 24, 2025
Стара Загора чества Деня на народните будители с богата програма

Събитията, посветени на Деня на народните будители започват от 27 октомври 2025 г., а на 30 октомври 2025 г. ще бъдат връчени наградите „Анастасия Тошева“ от 17.00 ч. в Културен Център „Стара Загора“.

В празничната програма са предвидени събития за всички възрасти.

На 1 ноември (събота) традиционно ще бъде отслужена заупокойна литургия в храм „Свети Теодор Тирон“ от 09.00 ч., а след това ще се проведе тържествен общоградски ритуал пред паметника на „Митрополит Методи Кусев“ от 11.00 ч.

Пловдив получи Златен приз за „Водеща дестинация за културен и фестивален туризъм“ за 2025 в наградите на списание „Дестинация България“

Учебните заведения в Асеновград – готови да посрещнат своите възпитаници

Поредни две кампании по предаване на опасни битови отпадъци организира Община Плевен

