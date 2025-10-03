Стара Загора черпи вдъхновение от Норвегия: Местни архитекти и институции обсъдиха идеи за по-устойчив град

Заедно градим визия за град, в който архитектурата служи на хората и природата. Новият европейски Баухаус показва как Стара Загора може да стане още по-привлекателно място за живот

На 2 октомври 2025 г. Община Стара Загора събра архитекти, представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ), неправителствени организации, Търговско-промишлената палата, представител на Общинския съвет в Стара Загора в лицето на проф. Иван Върляков и главния архитект на града на третата среща на заинтересованите страни по проект NEBA (Нов европейски Баухаус).

Фокусът този път бе върху норвежкия опит в градското планиране, представен по време на посещение в рамките на проекта в общините Елверум и Våler през месец май тази година. „Това, което видяхме там, е вдъхновение – квартали, училища и обществени сгради, които са едновременно красиви, устойчиви и приобщаващи“, сподели Георги Симеонов, директор на дирекция „Европейски програми и протокол“ в Община Стара Загора.

Участниците се запознаха с примери за устойчиво градско планиране в град Елверум – новият квартал Ydalir, изграден като част от концепцията за „Квартал с нулеви емисии“ („Zero Emission Neighbourhood“ – ZEN), където училище, детска градина и спортна зала са реализирани с конструкция от дърво, с интегрирани зелени пространства и транспортни решения, насърчаващи придвижването пеш, с велосипед и градски транспорт. Бяха представени и добри практики като обновената гимназия в Елверум с пристройка от рециклирани материали, както и опитът на още по-малката община Våler със своята нова църква и модерна спортна зала – обекти, които съчетават съвременна архитектура, уважение към традициите и активна социална роля за местната общност. Особено впечатление на участниците направи и индустриалната симбиоза Sirkulære Solør в региона Våler, която е пример за модел на кръгова икономика и устойчивост. Целта е да се използват биоресурси и остатъчни материали от дървесна и друга биопроизводствена дейност в партньорство между няколко производствени предприятия като се минимизират отпадъците и се затворят ресурсните цикли. Участват няколко предприятия – дървопреработвателното предприятие Forestia, Moelven Våler и Solør Renovasjon – компания за управление на отпадъци и рециклиране. По този начин се работи усилено за повторното използване на ресурси (отпадъчна дървесина, остатъци), за намаляване на производствените отпадъци, за внедряване на технологии за пречистване на замърсители и за производство с нисък въглероден отпечатък. Разработват се и проекти за улавяне на CO₂. Всички тези процеси са и предпоставка за създаване на нови работни места в региона.

В рамките на дискусиите беше направена съпоставка между методите на градско планиране в Норвегия и прилаганите подходи в Стара Загора. Особено внимание привлече норвежкият модел за включване на гражданите в процеса на вземане на значими за общините решения – чрез обществени консултации, анкети, срещи на градския площад и в неформална среда, които спомагат за изграждане на доверие и чувство на принадлежност и дори картографиране на „маршрутите на децата“. „Хората искат да участват, а когато им се даде думата, решенията стават по-добри и по-устойчиви“, подчерта един от норвежките домакини по време на визитата, споделяйки опита на своята община. Участниците обсъдиха как подобни практики могат да се приложат и в нашия контекст, за да се постигне по-високо качество на градската среда и по-добро взаимодействие между институциите и гражданите.

Съпоставките с практиките в Стара Загора породиха оживен дебат как подобни подходи могат да се приложат у нас. Общото усещане бе, че ценностите на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика и приобщаване – трябва да се превърнат в движеща сила и за нашето градско развитие. Представителите на местната общност в срещата се обединиха около позицията, че Стара Загора има всички предпоставки да бъде град, който съчетава модерност, красота и отговорност към хората и природата. Събитието показа, че проект

NEBA е не само възможност за обмяна на опит, но и платформа за нови идеи и партньорства. Нужно е да работим заедно в посока на едно по-хармонично бъдеще за Стара Загора, като прилагаме и адаптираме добрите примери към нашата действителност.

