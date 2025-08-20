Стани доброволец в ДФ „Асеневци“ – Асеновград

Защото доброто трябва да се предава и разпространява.

В община Асеновград започна нова кампания за набиране на доброволци към Доброволно формирование (ДФ) „Асеневци“. Всеки, желаещ да кандидатства, може да го направи от днес (20.08.25 г.) до 19.09.25 г. (петък), включително. Формуляри могат да бъдат получени на портала в община Асеновград, като след попълването им, се подават в Информационния център, разположен на II етаж в сградата на общинската администрация. Разширяването състава на ДФ „Асеневци“ открива нова възможност за желаещите да се включат в него.

До конкурс се допускат кандидати, които са навършили пълнолетие и са физически и психически здрави. Комплектът от документи, които трябва да подадат кандидатите, е:

– формуляр за кандидатстване по образец (получава се от общината);

– медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

– справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

– копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

– декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се от общината);

– копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) за съответната категория (ако притежават такива).

ДФ „Асеневци“ е структура към община Асеновград. Атмосферата в колектива е изключително топла, приятелска и добронамерена. Всеки един от доброволците се отзовава при необходимост и при възможност, без да се поставят условия. През последните години формированието участваше в гасенето на големи горски пожари, не само на територията на община Асеновград, но и в помощ на няколко други съседни общини. „Асеневци“ се развива все повече, провеждат се обучения и надграждане на уменията. Формированието участва в състезания на национално ниво, включва се самоотвержено както в помощ при необходимост за справянето с бедствия, така и с доброволчески инициативи, в подкрепа на най-нуждаещите се деца и възрастни. Името на ДФ „Асеневци“ вече е утвърдено и добре познато на обществеността, благодарение на делата, с които доброволците ежегодно остават неизбледняваща следа след себе си.

Facebook

Twitter



Shares