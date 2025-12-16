Среща между поколенията и дарителска акция върна духа на Коледа в Сухиндол

Среща между поколенията в Сухиндол и Коледна дарителска акция в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово организира екипът на Регионалния център за социална икономика в Габрово.

Двете събития се проведоха на 15 декември 2025 г. с активното участие на студентите от специалност „Социални дейности“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и преподавателката им проф. д. н. Мария Илчева.

В Клуба на пенсионера и инвалида към Община Сухиндол екипът на Регионалния център и студентите се срещнаха с възрастните представители на местната общност, като между тях беше и 101-годишният Ганчо Йовчев. Старите хора споделиха своите виждания, как преминава ежедневието им, какви книги обичат да четат и защо още се интересуват от новини, ежедневници, телевизия и радио. Младежите разказаха за своите очаквания и надежди от бъдещето, как виждат ролята си като социални работници и с какво тази специалност ги привлича. За всеки от пенсионерите имаше коледна картичка с пожелания, изготвена от студентите в специалност „Социални дейности“ на Великотърновския университет. Сред гостите бяха проф. д. н. Мария Илчева и Мирослава Иванова – експерт „Хуманитарни дейности“ в Община Сухиндол.

Александра Цонева от екипа на Регионалния център представи дейността му, какво е постигнато в областта на социалната икономика, какви социални предприятия има в Северен централен район. Очаква се в най-скоро време освен развитие на социалното предприемачество, да се работи за внедряването на повече социални иновации сред бизнеса и неправителствения сектор, които да решават предизвикателствата пред местните общности. От името на Министерство на труда и социалната политика беше връчена паметна монета „Социална икономика за по-добър свят“ на проф. д. н. Мария Илчева за нейния принос в подготовката и обучението на бъдещи социални работници и предприемачи.

Със съдействието на Регионален център за социална икономика – Габрово специален поздрав към възрастните хора отправи Мира Добрева. Известната водеща и журналистка от БНТ дари на столетника Ганчо Йовчев и на Община Сухиндол последната си книга „Столетници 2“.

След междупоколенческата среща, екипът на Регионалния център, студентите и проф. Илчева се отправиха към Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Там те проведоха Коледна дарителска акция в подкрепа на непосредствените нужди на ползвателите на социалната услуга. Бяха дарени пижами, завивки, спално бельо, еднократни пелени и санитарни продукти, парични средства. Инициатор на благотворителната акция беше екипът на Регионален център за социална икономика – Габрово. В нея се включиха представители на бизнеса, академичните среди, социалното предприятие „Веда груп“ от Севлиево, частни лица. Сред дарителите са: „Вилерой & Бох България“ АД, проф. д. н. Мария Илчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Александър Николов, Василка и Георги Ангелови, габровска фирма за пакетиране на стоки.

Студентите зарадваха обитателите на Дома като им подариха настолни игри и коледни картички. Разговаряха с тях и на практика упражниха бъдещата си професия. Много от потребителите живеят там от години, а една от жените – 29 години. Обичат да решават кръстословици, да четат книги, да играят на карти или домино, а рисуването е сред най-предпочитаните им занимания. Посещенията от близките им са редки, като част от тях поддържат връзка единствено по телефона.

Екипът на Регионалния център и младите хора се срещнаха с Вера Дукова – директорка на Дома в с. Горско Косово, и социалните работници. Бяха обсъдени основните предизвикателства в грижите за лица с деменция, ежедневните трудности и дългосрочните проблеми. Предстои завършването на две нови сгради за резидентна грижа и дневен стационар. Домът разполага с двор и овощна градина. През летните месеци там се отглеждат различни култури и цветя. Това е възможност за обитателите му да разнообразят ежедневието си, да бъдат активни и полезни.

