Средно училище „Сава Доброплодни“ обявява публичен търг за поставяне на вендинг автомат

Средно училище „Сава Доброплодни“ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, АОС № 3699/ 14.12.2012 г., представляващи 2 кв.м. в двора на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен за поставяне на 1 (един) бр. вендинг автомат за пакетирани храни и бутилирани безалкохолни напитки.

Търгът ще се проведе на 09.09.2025 година (вторник) от 13:00 часа в сградата на СУ „Сава Доброплодни“.

Тръжната документация се получава в СУ „Сава Доброплодни“, с адрес: бул. „Мадара“ № 34 от 09:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до 05.09.2025 г., срещу представен документ за платена цена от 10 лв. (десет лева), внесена по банковата сметка на училището IBAN: BG42UBBS81553101486107 и BIC: UBBSBGSF.

Тръжната документация заедно с всички изискуеми документи се подава в СУ „Сава Доброплодни“, с адрес: бул. „Мадара“ № 34 в срок до 16:00 часа на 05.09.2025 г. в запечатани непрозрачни пликове.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 860 162.

Подробна информация за обявения публично оповестен конкурс може да получите на интернет страницата на Община Шумен в раздел „Търгове“ и на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен в раздел „Търгове и конкурси“.

